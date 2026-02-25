Tai nạn kinh hoàng: Xe buýt chở 44 người lao xuống bờ sông, 19 người tử vong, 25 người bị thương

Chiếc xe buýt gặp nạn cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 80 km về phía tây, khi đang trên đường từ thành phố nghỉ dưỡng Pokhara đến Kathmandu vào rạng sáng ngày 23/2. Có 19 người, trong đó có một công dân Anh, đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi chiếc xe buýt lao ra khỏi đường cao tốc Prithvi và rơi xuống bờ sông.

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

