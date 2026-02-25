Nhân tình qua đời để lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã 'lặng người' trước việc vợ làm sau đó

Tâm sự gia đình 25/02/2026 13:15

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Ban đầu vợ tôi vẫn lạc quan lắm, tôi cũng động viên cỗ vũ vợ. Nhưng 7 năm không ngắn, chúng tôi cạn kiệt tiền bạc, lòng kiên nhẫn cũng không còn. Vợ tôi ký đơn ly hôn mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi vẫn không đành lòng.

Tôi biết mình mâu thuẫn, vừa muốn có con vừa thương người vợ chung chăn gối bao năm. Khoảng 1 năm trước, tôi có nhân tình bên ngoài. Chẳng ngờ chỉ mới qua lại với nhân tình vài tháng thì cô ấy đã mang thai. Tôi vừa mừng vì sắp được bế con, vừa cảm thấy không biết phải làm sao với người vợ ở nhà.

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Nhân tình qua đời để lại đứa trẻ đỏ hỏn, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã 'lặng người' trước việc vợ làm sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ. Nghe giọng vợ bình thản trong điện thoại, tôi nghẹn ngào nói:

“Em ơi, Quỳnh qua đời rồi”. 

Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Cô ấy nói:

“Để em trông con, anh lo hậu sự cho cô ấy đi”.

Khi tôi thẫn thờ quay lưng, vừa định bước chân đi thì ghe tiếng vợ sau lưng mà chết sững:

“Để mẹ nuôi con, sau này mẹ sẽ nuôi con”.

Những ngày tôi làm đám tang cho nhân tình, vợ tôi ôm lấy con trai không rời. Cô ấy dịu dàng dỗ dành thằng bé, tự nhiên áp má của mình lên mặt của con. Sau ngày cuối đưa tiễn Quỳnh, vợ tôi vừa ôm con vừa thỏ thẻ:

“Mình nuôi con nhé anh, bố mẹ cô ấy cũng già rồi”.

Tôi nhìn vợ ôm con mình mà bỗng chốc xúc động không nói thành lời. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng tôi rất biết ơn cả nhân tình và vợ của mình. Tôi biết mình sống sai với đạo vợ chồng, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ con trai và vợ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Mẹ chồng lén lút ra ngoài mỗi đêm, tôi bám theo để rồi "hóa đá" trước căn phòng bà bước vào

Mẹ chồng lén lút ra ngoài mỗi đêm, tôi bám theo để rồi "hóa đá" trước căn phòng bà bước vào

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 38/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Liên tiếp từ ngày 26/2 đến ngày 38/2, 3 con giáp tài lộc ùn ùn đổ dồn về túi, tiền bạc ngập két, công việc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Tâm sự gia đình 18 phút trước
3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 3/3/2026

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 3/3/2026

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Thứ Năm, thứ Sáu (26-27/2): 3 con giáp đạt đỉnh vận may, tiền bạc về ngập lối, đón lộc ấm no, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Tâm sự gia đình 28 phút trước
"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

"Mắt nhắm mắt mở" cho vợ có người mới, chồng tôi đang che giấu bí mật kinh khủng

Tâm sự Eva 31 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Đời sống 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Mẹ chồng cho 3 cây vàng, dâu mới chưa kịp mừng đã "ngất lịm" khi biết sự thật về số vàng ấy

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Chê vợ "da bụng bùng nhùng", chồng chết lặng khi đọc bức thư để lại cùng bí mật về ca sinh tử

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Vừa nhận 200 triệu sếp chuyển vì cái thai trong bụng, tôi bỗng "ngồi trên đống lửa" nghe bí mật thực sự sau số tiền ấy

Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Sự thật rùng mình sau cái nhìn "đắm đuối" của bạn thân dành cho chồng tôi

Mẹ chồng cưng chiều dâu như "trứng mỏng", tôi rùng mình khi phát hiện lý do thực sự đằng sau

Mẹ chồng cưng chiều dâu như "trứng mỏng", tôi rùng mình khi phát hiện lý do thực sự đằng sau

Thú nhận sự thật "đổ vỏ" suốt bao năm, tôi chết lặng khi thấy chồng quỳ sụp xuống cảm ơn.

Thú nhận sự thật "đổ vỏ" suốt bao năm, tôi chết lặng khi thấy chồng quỳ sụp xuống cảm ơn.