Phẫn nộ cha ruột nghi đánh con trai giữa đường ở Hà Nội

Đời sống 20/10/2025 05:15

Tối 19/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị một người đàn ông, nghi là cha ruột, bạo hành giữa đường phố Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh bạo lực trẻ em xảy ra tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo nội dung clip, tại trước khu vực cây xăng Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, một người đàn ông dựng xe máy giữa đường, rồi có nhiều hành động bạo lực với bé trai khoảng 5-6 tuổi. 

Dù bé trai đã ngã ra đường và bật khóc, người đàn ông nhiều lần dùng chân đá vào đầu và mặt của bé.

Sự việc diễn ra khi trên xe máy còn có một cháu bé khác nhỏ tuổi hơn chứng kiến.

Phẫn nộ cha ruột nghi đánh con trai giữa đường ở Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh về vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhân chứng vụ việc cho hay người đàn ông trong clip là bố của bé trai. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Tối 19/10, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng cho biết sẽ cho xác minh và xử lý nghiêm.

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Trưa 19/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trên cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

