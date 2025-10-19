Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Đời sống 19/10/2025 20:53

Trưa 19/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trên cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (19/10), đoạn dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM. Người dân lưu thông qua cầu Bình Lợi (hướng từ ngã tư Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất) phát hiện người đàn ông lớn tuổi nằm úp mặt, bất động trong làn xe máy. Hiện trường có vũng máu lớn.

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m - Ảnh 1
Xe máy đổ vào dải phân cách trên cầu Bình Lợi, cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 30m - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong. Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện phía xa chân cầu có một xe máy bị ngã vào dải phân cách. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ tai nạn giao thông, song đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m - Ảnh 2
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên cầu Bình Lợi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm cách xe máy khoảng 30m, trên mặt đường có vết cày kéo dài.

Do một phần đường qua cầu Bình Lợi bị phong tỏa khiến giao thông theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT phải điều tiết từ dưới chân cầu để tránh tình trạng kẹt xe. 

Đến hơn 12h30 cùng ngày, hiện trường mới được xử lý di dời. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bão FENGSHEN có thể mạnh lên khi vào biển Đông

Bão FENGSHEN đang áp sát biển Đông và được sự báo sẽ tăng cấp, đổi hướng đi khi vào vùng biển nước ta.

