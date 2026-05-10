Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi 'rụng rời' khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui

Tâm sự gia đình 10/05/2026 20:10

Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau.

 

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi 'rụng rời' khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Tôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Kết quả ADN khẳng định cháu trai đúng là máu mủ nhưng con trai lại không phải bố, mẹ chồng "sốc ngất" khi biết danh tính thật của cha đứa trẻ

Kết quả ADN khẳng định cháu trai đúng là máu mủ nhưng con trai lại không phải bố, mẹ chồng "sốc ngất" khi biết danh tính thật của cha đứa trẻ

Tâm sự 53 phút trước
Bỏ vợ đẹp con khôn để chạy theo nhân tình kém sắc, 2 năm sau tôi "ngã quỵ" khi biết lý do cay đắng đằng sau sự lựa chọn của chồng

Bỏ vợ đẹp con khôn để chạy theo nhân tình kém sắc, 2 năm sau tôi "ngã quỵ" khi biết lý do cay đắng đằng sau sự lựa chọn của chồng

Tâm sự Eva 56 phút trước
Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Triệu tập cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra, tôi và bố "đứng tim" chết lặng vì nhân vật bên trong

Triệu tập cả hai bên gia đình đi bắt gian vợ ngoại tình, vừa mở cửa phòng ra, tôi và bố "đứng tim" chết lặng vì nhân vật bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "rụng rời" nhìn những vật tròn lấp lánh rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "rụng rời" nhìn những vật tròn lấp lánh rơi xuống như mưa

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh con, người vợ tìm đến bế đứa bé rồi nói một câu khiến chồng trào nước mắt vì hổ thẹn

Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh con, người vợ tìm đến bế đứa bé rồi nói một câu khiến chồng trào nước mắt vì hổ thẹn

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi "rụng rời" khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui

Bồn cầu tắc gọi thợ đến sửa, tôi "rụng rời" khi thấy thứ anh ta lôi lên: Bí mật của chồng bấy lâu nay bị phanh phui

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc may mắn, đổi đời lên hương, đánh đâu thắng đó, không mua đất cũng tậu vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc may mắn, đổi đời lên hương, đánh đâu thắng đó, không mua đất cũng tậu vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Cầm kết quả ADN khẳng định con ruột nhưng bé lại giống hàng xóm như đúc, chồng đi tìm sự thật rồi "sốc tận óc" khi biết bí mật phía sau

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm tôi "rụng rời" nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Vợ ôm con về ngoại, tôi mặc kệ vì chê "vợ xấu chẳng ai thèm", ai ngờ một tháng sau cô ấy gọi điện báo tin khiến tôi rụng rời tay chân

Ngày ra tòa ly hôn, tôi xuất hiện với bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức "bật ngửa"

Ngày ra tòa ly hôn, tôi xuất hiện với bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức "bật ngửa"

Chê thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng chết đứng khi mẹ tôi rút tờ séc 3 tỷ: "Tôi lên để mua nhà mới cho con gái tôi!"

Chê thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng chết đứng khi mẹ tôi rút tờ séc 3 tỷ: "Tôi lên để mua nhà mới cho con gái tôi!"

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng