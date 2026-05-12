Nửa cuối tháng 5 dương lịch, 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Chuyện tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên khá dễ thở. Khả năng cao bạn sẽ thoát “ế” hoặc chí ít cũng tìm được đối tượng để trò chuyện, tìm hiểu. Có tin tức ở xa, hoặc có sự di chuyển, đi lại. Có sự gặp gỡ bè bạn, người quen cũ rất vui.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thực Thần. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

Con giáp tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, Tam Hợp phù trợ, công việc của người tuổi Mùi tiến triển khá thuận lợi nhưng đôi khi, vì chưa đánh giá đúng tình huống thực tế và năng lực của bản thân nên bạn lên những kế hoạch xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên các mối quan hệ của bạn phát triển tốt đẹp. Bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay, và rất có thể đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất việc quan tâm, giúp đỡ nửa kia của mình. Đừng tìm cách đùn đẩy mọi trách nhiệm cho nửa kia, bởi việc xây dựng mái ấm gia đình là nghĩa vụ của cả hai người.

Con giáp tuổi Mão

Nửa cuối tháng 5 dương lịch, tuổi Mão không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Con giáp này có định hướng của riêng mình và không mất thời gian cho những việc vô bổ.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể con giáp này đang gặp may về tiền bạc nhưng lại chẳng được may mắn như thế trong chuyện tình cảm khi mà mối quan hệ của bản mệnh đang ở trên bờ vực thẳm, có thể đối mặt với chuyện chia tay bất cứ lúc nào.

Tuổi Mão cần phải dẹp bỏ cái tôi của mình, đừng để lòng tự trọng lấn át hết cả cảm xúc, khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc mà không được giải quyết kịp thời.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!