Tử vi 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17 tháng 5), 3 con giáp Lộc về trước ngõ, tiền chắn lối đi, đổi đời ngoạn mục, công danh tất thành

Tử vi 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17 tháng 5), tuổi Tỵ lâm Chính Ấn nên những người làm quan, làm cấp cao sẽ gặp khá nhiều phiền toái. Đi làm dễ bị đối thủ cạnh tranh, đối tác làm khó. Làm việc gì cũng vất vả, tự tay lo liệu hết tất cả. Được Tam Hợp hỗ trợ nên tình cảm đi lên. Con giáp tuổi Tỵ có khá nhiều bạn bè tốt và sẵn sàng giúp mình khi cần. Bản mệnh trở nên cứng nhắc và cố chấp, tuy nhiên bạn vẫn được đối phương thông cảm và nuông chiều.

May mắn là Hỏa sinh Thổ nên tiền tài cũng không đến nỗi tệ. Công việc phụ và công việc chính vẫn đem lại cho Tỵ nguồn thu nhập đều đều mỗi ngày. Cứ chịu khó tiết kiệm đi vì sau này bạn sẽ cần đến khá nhiều tiền.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17 tháng 5), Chính Tài dự báo hôm nay nhiều con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh tiền tiêu vì bản mệnh vừa nhận được lương, thưởng. Lúc này bạn có thể trả nợ hoặc mua món đồ mà mình thích từ lâu, thế nhưng đừng quên dành một phần tiết kiệm trước khi nghĩ tới việc chi tiêu bạn nhé.

Kim - Thổ tương sinh dự báo một ngày bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục những người đang quan sát bạn bằng những hành động táo bạo, tự tin. Hẳn nhiên chúng ta ai cũng có những nỗi lo và băn khoăn riêng, nhưng đây không phải lúc để bước lùi.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (15, 16, 17 tháng 5), nhờ có Tam Hợp mà nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể chung tay để cùng nhau tháo gỡ những căng thẳng trước đây, sau một số chuyện thì hai người hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Thiên Tài là cơ hội để con giáp tuổi Thìn có tài năng thực sự đột phá trong doanh thu, bản mệnh vẫn chăm chỉ dù mọi người đang trong tâm thế muốn nghỉ ngơi. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!