Sự thật ngỡ ngàng về loại lá "nhà nghèo" thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng

Sống khỏe 08/04/2026 05:00

Húng chanh là một loại rau thơm rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng, đây cũng vị thuốc nam có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và sắc đẹp.

Lá húng chanh không chỉ là một loại rau gia vị mà còn được xem là một trong những vị thuốc thông dụng chữa được nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là tác dụng trị ho và giải cảm rất hiệu quả.

Sự thật ngỡ ngàng về loại lá 'nhà nghèo' thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của lá húng chanh

Lá húng chanh còn được gọi là rau thơm, rau thơm lông hoặc dương tử tô. Đây là một loại cỏ với phần gốc hóa gỗ thuộc họ Hoa môi Lamiaceae.

Cây húng chanh có thể cao từ 25 - 75cm. Thân cây mọc thẳng và có một lớp lông bên ngoài. Lá húng chanh có cuống, mọc đối nhau, rộng và có hình bầu dục. Cây húng chanh có hoa màu tím và mọc sát nhau tạo thành vòng, mỗi vòng có từ 20 - 30 bông.

Cây húng chanh có nguồn gốc từ vùng đảo Maluku của Indonesia. Hiện nay, loại cây này được trồng khắp ở Việt Nam để lấy lá sử dụng. Lá húng chanh mùi giống chanh, thơm và thường được sử dụng làm gia vị.

Sự thật ngỡ ngàng về loại lá 'nhà nghèo' thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá húng chanh 

Phòng tránh bệnh ngoài da và bảo vệ đôi mắt: Vitamin A trong lá húng chanh rất tốt cho thị lực và cũng là chất thiết yếu của hệ miễn dịch. Nhờ có nó mà tình trạng oxy hóa được ngăn ngừa; tình trạng viêm nhiễm do mụn trứng cá, vảy nến,... được cải thiện.

Giảm viêm, tăng đề kháng: Hàm lượng vitamin C trong húng chanh rất cao nên không chỉ giảm nhiễm trùng đường hô hấp và còn tăng sức đề kháng để chống lại cảm cúm, cảm lạnh, ho có đờm.

Ngừa ung thư và tốt với hệ tim mạch: Omega 6 trong húng chanh là một loại axit béo có vai trò rất lớn đối với phòng ngừa ung thư, tăng cường cholesterol tốt để phòng tránh bệnh tim mạch đồng thời làm giảm các triệu chứng sưng đau ở bệnh viêm khớp dạng thấp.

Sự thật ngỡ ngàng về loại lá 'nhà nghèo' thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết: Lá húng chanh có thể kiểm soát đường huyết vì nó làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu để đường huyết không tăng nhanh. Bên cạnh đó, nó còn góp phần ngăn ngừa biến chứng có liên quan tới bệnh tiểu đường như tăng insulin huyết, cân nặng quá mức,… Nhờ thế mà cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường.

Làm đẹp da: Hợp chất chống viêm trong lá húng chanh giúp giảm sưng tấy, đỏ và loại bỏ tình trạng kích ứng, ngứa da. Không chỉ có vậy, loại cây này còn trị lành vết chích của côn trùng, hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến và chàm da tương đối hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng húng chanh

Sự thật ngỡ ngàng về loại lá 'nhà nghèo' thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  •  Không sử dụng thảo dược với người có cơ địa dị ứng với vị thuốc.
  • Lá và thân cây húng chanh có nhiều lông gây kích ứng nên người có làn da nhạy cảm nên chú ý khi dùng.
  • Không sử dụng dược liệu cho phụ nữ có thai, cho con bú.
  • Khi sử dụng thảo dược kéo dài cần tham khảo ý kiến bác sĩ.
Không chỉ giúp giảm ho, lá húng chanh còn mang đến những công dụng tuyệt vời này, bỏ qua thì quá phí

Không chỉ giúp giảm ho, lá húng chanh còn mang đến những công dụng tuyệt vời này, bỏ qua thì quá phí

Húng chanh từ lâu được xem là vị thuốc của 'người nghèo' nhưng hầu như không ai biết hết tất tật tật về công dụng của loại rau này.

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