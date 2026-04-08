Sự thật ngỡ ngàng về loại lá 'nhà nghèo' thơm mùi chanh: Tốt đủ đường, bổ đủ chỗ mà ít người tận dụng

Sống khỏe 08/04/2026 05:00

Húng chanh là một loại rau thơm rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng, đây cũng vị thuốc nam có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và sắc đẹp.

Lá húng chanh không chỉ là một loại rau gia vị mà còn được xem là một trong những vị thuốc thông dụng chữa được nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là tác dụng trị ho và giải cảm rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của lá húng chanh

Lá húng chanh còn được gọi là rau thơm, rau thơm lông hoặc dương tử tô. Đây là một loại cỏ với phần gốc hóa gỗ thuộc họ Hoa môi Lamiaceae.

Cây húng chanh có thể cao từ 25 - 75cm. Thân cây mọc thẳng và có một lớp lông bên ngoài. Lá húng chanh có cuống, mọc đối nhau, rộng và có hình bầu dục. Cây húng chanh có hoa màu tím và mọc sát nhau tạo thành vòng, mỗi vòng có từ 20 - 30 bông.

Cây húng chanh có nguồn gốc từ vùng đảo Maluku của Indonesia. Hiện nay, loại cây này được trồng khắp ở Việt Nam để lấy lá sử dụng. Lá húng chanh mùi giống chanh, thơm và thường được sử dụng làm gia vị.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá húng chanh 

Phòng tránh bệnh ngoài da và bảo vệ đôi mắt: Vitamin A trong lá húng chanh rất tốt cho thị lực và cũng là chất thiết yếu của hệ miễn dịch. Nhờ có nó mà tình trạng oxy hóa được ngăn ngừa; tình trạng viêm nhiễm do mụn trứng cá, vảy nến,... được cải thiện.

Giảm viêm, tăng đề kháng: Hàm lượng vitamin C trong húng chanh rất cao nên không chỉ giảm nhiễm trùng đường hô hấp và còn tăng sức đề kháng để chống lại cảm cúm, cảm lạnh, ho có đờm.

Ngừa ung thư và tốt với hệ tim mạch: Omega 6 trong húng chanh là một loại axit béo có vai trò rất lớn đối với phòng ngừa ung thư, tăng cường cholesterol tốt để phòng tránh bệnh tim mạch đồng thời làm giảm các triệu chứng sưng đau ở bệnh viêm khớp dạng thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết: Lá húng chanh có thể kiểm soát đường huyết vì nó làm chậm quá trình giải phóng đường trong máu để đường huyết không tăng nhanh. Bên cạnh đó, nó còn góp phần ngăn ngừa biến chứng có liên quan tới bệnh tiểu đường như tăng insulin huyết, cân nặng quá mức,… Nhờ thế mà cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường.

Làm đẹp da: Hợp chất chống viêm trong lá húng chanh giúp giảm sưng tấy, đỏ và loại bỏ tình trạng kích ứng, ngứa da. Không chỉ có vậy, loại cây này còn trị lành vết chích của côn trùng, hỗ trợ điều trị bệnh vảy nến và chàm da tương đối hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng húng chanh

Ảnh minh họa: Internet
  •  Không sử dụng thảo dược với người có cơ địa dị ứng với vị thuốc.
  • Lá và thân cây húng chanh có nhiều lông gây kích ứng nên người có làn da nhạy cảm nên chú ý khi dùng.
  • Không sử dụng dược liệu cho phụ nữ có thai, cho con bú.
  • Khi sử dụng thảo dược kéo dài cần tham khảo ý kiến bác sĩ.
TIN MỚI NHẤT

Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư

Vây bắt cá sấu 'khủng' gần khu dân cư

Đời sống 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, vận mệnh 3 con giáp tỏa sáng như kim cương, may mắn ngút ngàn, tài lộc dư dôi, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy hưởng tài sản khủng sau khi vợ qua đời?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Ba mẹ con được tìm thấy an toàn sau tin đồn nhảy sông ở Hưng Yên

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/4/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tài vận khởi sắc, phú quý bền lâu, tài lộc hoành tráng, giàu sang sung túc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/4/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tài vận khởi sắc, phú quý bền lâu, tài lộc hoành tráng, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/4/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lại cháy nhà rông của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Lại cháy nhà rông của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn về tài sản

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Bệnh nhi 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng sau khi uống sữa công thức

Bệnh nhi 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng sau khi uống sữa công thức

Sức khỏe 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 7/4/2026: Biến động khó lường, trong nước tiếp tục giảm

Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng ăn lá tía tô bừa bãi! Kiểm tra xem bạn có thuộc 3 nhóm người "khắc" với loại lá này không?

Đừng ăn lá tía tô bừa bãi! Kiểm tra xem bạn có thuộc 3 nhóm người "khắc" với loại lá này không?

Đừng chỉ coi là gia vị nấu ăn: Thứ hạt thơm nồng này là "vị thuốc quý" giúp hồi sinh cơ thể

Đừng chỉ coi là gia vị nấu ăn: Thứ hạt thơm nồng này là "vị thuốc quý" giúp hồi sinh cơ thể

Đừng vứt bỏ thứ "rác" này của bắp ngô: "Thần dược" cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng

Đừng vứt bỏ thứ "rác" này của bắp ngô: "Thần dược" cho thận và 4 công dụng quý hơn vàng

Phong thủy phòng the: Những kiêng kỵ trong "chuyện yêu" thời điểm giao mùa

Phong thủy phòng the: Những kiêng kỵ trong "chuyện yêu" thời điểm giao mùa

Người cao tuổi bị đột quỵ não cần sơ cứu thế nào cho đúng?

Người cao tuổi bị đột quỵ não cần sơ cứu thế nào cho đúng?

Chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu lâm sàng về bệnh ung thư gan

Chuyên gia chỉ ra những dấu hiệu lâm sàng về bệnh ung thư gan