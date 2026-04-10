Ăn khoai lang luộc đúng cách: "Khắc tinh" của đường huyết cao giúp ổn định sức khỏe

Sống khỏe 10/04/2026 11:30

Không chỉ giàu dinh dưỡng, khoai lang còn được xem là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát và ổn định đường huyết khi sử dụng đúng cách.

Khoai lang luộc được đánh giá cao nhờ chỉ số GI thấp, giúp glucose tăng chậm hơn sau bữa ăn. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cách luộc khiến tinh bột được hấp thu từ từ, qua đó hạn chế tình trạng tăng đường đột ngột.

Một số loại khoai lang thích hợp với những người mắc bệnh tiểu đường như:

Khoai lang cam: Là loại phổ biến nhất được tìm thấy trong các siêu thị ở Hoa Kỳ. Chúng có màu nâu đỏ ở bên ngoài và màu cam ở bên trong. Khi so sánh với khoai tây trắng thông thường, khoai lang cam có hàm lượng chất xơ cao hơn. Điều này mang lại cho họ GI thấp hơn và khiến họ trở thành một lựa chọn lành mạnh hơn cho những người mắc bệnh tiểu đường. Thực tế, khoai lang cam luộc có giá trị GI thấp hơn so với nướng hoặc rán.

Ăn khoai lang luộc đúng cách: 'Khắc tinh' của đường huyết cao giúp ổn định sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang tím: Có màu tím ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta có thể tìm kiếm khoai lang tím bán trên thị trường dưới tên Stokes Purple và khoai tây Okinawa. Khoai lang tím có GL thấp hơn khoai lang cam. Ngoài các chất dinh dưỡng, khoai lang tím còn chứa anthocyanin.

Anthocyanin là một hợp chất polyphenolic mà các nghiên cứu chỉ ra nó có thể đảo ngược hoặc ngăn ngừa béo phì và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách cải thiện tình trạng kháng insulin. Một đánh giá của các nhà nghiên cứu cho thấy anthocyanin hoạt động trong cơ thể thông qua nhiều cơ chế, bao gồm giảm tiêu hóa carbohydrate trong ruột.

Khoai lang Nhật Bản (Satsuma Imo): Đôi khi được gọi là khoai lang trắng, mặc dù chúng có màu tím ở bên ngoài và màu vàng ở bên trong. Chủng khoai lang này có chứa caiapo có thể làm giảm đáng kể mức độ nhịn ăn và đường huyết trong hai giờ ở các đối tượng khi so sánh với giả dược. Caiapo cũng được chứng minh là chất có thể làm giảm cholesterol.

Công dụng của đối với bệnh tiểu đường 

Chỉ số đường huyết thấp, giúp mức đường tăng chậm hơn

Khoai lang luộc thường có GI ở mức thấp đến trung bình. So với tinh bột tinh chế hoặc khoai chế biến bằng cách chiên, nướng, phương pháp luộc được cho là giúp duy trì mức glucose ổn định hơn sau bữa ăn.

Ăn khoai lang luộc đúng cách: 'Khắc tinh' của đường huyết cao giúp ổn định sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất xơ và tinh bột kháng hỗ trợ chuyển hóa

Khoai lang luộc cung cấp chất xơ cùng tinh bột kháng – dạng carbohydrate không được hấp thu hoàn toàn ở ruột non mà tiếp tục được lên men tại đại tràng. Quá trình này tạo ra axit béo chuỗi ngắn, có liên quan đến việc hỗ trợ chuyển hóa và góp phần duy trì cân bằng đường máu trong chế độ ăn hợp lý.

Ngoài ra, do không cần thêm nhiều dầu mỡ, khoai lang luộc cũng giúp kiểm soát tổng năng lượng nạp vào – yếu tố quan trọng trong quản lý cân nặng và sức khỏe chuyển hóa lâu dài.

Tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát năng lượng

Hàm lượng chất xơ cao và đặc tính tiêu hóa chậm giúp kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và giảm nguy cơ nạp dư thừa năng lượng. Ăn cả vỏ (sau khi rửa sạch và chế biến đúng cách) còn giúp bổ sung thêm chất xơ, góp phần hạn chế tăng đường sau bữa ăn.

Lựa chọn và bảo quản khoai lang

Việc lựa chọn và bảo quản khoai lang đúng cách là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn dinh dưỡng. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của khoai lang:

Lựa chọn khoai lang chất lượng: Chọn những củ tươi mới, không có vết thối, tổn thương hoặc nứt. Tránh mua các củ có dấu hiệu của sâu bệnh hoặc khô, vì những dấu hiệu này có thể cho thấy chất lượng của khoai lang không tốt.

Ăn khoai lang luộc đúng cách: 'Khắc tinh' của đường huyết cao giúp ổn định sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra vỏ khoai lang: Xem kỹ vỏ khoai lang để đảm bảo không có dấu hiệu mốc. Nếu vỏ bị hỏng hoặc có các vết nứt, nên chọn khoai lang khác để tránh tình trạng mất nước và oxi hóa.

Bảo quản khoai lang đúng cách: Nên bảo quản khoai lang ở nơi thoáng mát, khô ráo và thông gió tốt. Tránh đặt ở nơi không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt cao.

Tránh bảo quản lâu ngày: Khoai lang nên được tiêu thụ trong thời gian ngắn sau khi mua để đảm bảo hương vị và chất lượng tốt nhất. Bảo quản ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và chất lượng của khoai lang.

Không giữ trong tủ lạnh: Tránh để khoai lang trong tủ lạnh, vì điều này có thể làm cho củ mềm và ẩm, gây mất đi hương vị tự nhiên của khoai lang.

Ăn khoai lang không nên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Ăn khoai lang không nên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Vỏ khoai lang rất bổ dưỡng nhưng hiếm khi được mọi người giữ lại, vậy vỏ khoai lang có tác dụng gì?

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