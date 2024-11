Khoai lang ngon, bổ nhưng “đại kỵ” với 4 nhóm người sau, ăn sai cách cũng tự “rước họa vào thân”

Người bị thận: Khoai chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A. Người mắc bệnh thận, chức năng loại bỏ lượng kali dư thừa bị hạn chế, do đó ăn khoai lang có thể gây rối loạn nhịp, yếu tim.

Người đang đói: Trong khoai lang có nhiều đường, nếu ăn nhiều, đặc biệt là lúc đói sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, bạn cần luộc chín trước khi ăn, hoặc khi luộc cho ít rượu để hủy chất men. Nếu bị đầy bụng, bạn có thể pha nước gừng để uống. Quan trọng là bạn cần lưu ý không ăn khoai lang khi đói.

Người mắc bệnh dạ dày: Đối tượng có các vấn đề liên quan đến dạ dày, viêm loét dạ dày, viêm dạ dày mãn tính không nên ăn nhiều khoai lang vì có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Những thực phẩm không nên kết hợp với khoai lang

Không ăn cùng cà chua: Trong khoai lang có đường, khi tiêu thụ thực phẩm này, đường được lưu lại sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị. Trong khi đó, cà chua khi ăn vào trong cơ thể dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, từ đó thức ăn sẽ tích tụ trong ruột và dạ dày, gây khó tiêu hóa, khó hấp thụ, đau bụng, tiêu chảy.

Không ăn cùng bí đỏ: Khoai lang và bí đỏ 2 loại thực phẩm nhuận tràng nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ gây ra tình trạng chướng khí. Tình trạng nôn khan, ợ chua xảy ra khi ăn 2 loại thực phẩm này cùng lúc. Lưu ý khi nấu, luộc phải chín kỹ nếu không muốn tình trạng đầy bụng nặng hơn.

Không ăn cùng ngô: Ngô được đánh giá là thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trung bình trong 100g ngô chứa khoảng 70,6g carbohydrate, dồi dào chất đạm, chất xơ, chất béo, magie, kali… Ngoài ra, ngô chứa hàm lượng lớn vitamin, cao gấp 5 - 10 lần so với lượng vitamin có trong gạo và lúa mì.

Không ăn cùng chuối: Cũng giống như cà chua, khi ăn khoai lang không nên ăn cùng chuối. Đây đều là 2 thực phẩm dễ tạo cảm giác no. Do đó, nếu ăn cùng một lúc sẽ dễ bị đầy bụng, trào ngược axit dạ dày. Thậm chí, khi ăn quá nhiều chuối và khoai lang sẽ dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc mãn tính do thức ăn trong ruột và dạ dày bị ức chế.