Mỗi ngày ăn một củ khoai lang nhận về 5 lợi ích sức khỏe, bạn đã biết chưa? 

Khoai lang là một loại thực phẩm quen thuộc với đa số người dân Việt Nam. Ở nước ta có nhiều loại khoai lang được trồng ở khắp nơi như khoai lang trắng, khoai lang tím, khoai ruột vàng. Khoai lang rất dễ chế biến thành nhiều món ăn dân dã như luộc, nướng, làm mứt, làm bánh, nấu chè,…

Khoai lang hỗ trợ giảm cân

Trong khoai lang chứa một lượng chất xơ có thể lên men và hòa tan nên có thể cung cấp cho cơ thể một cơ chế tự duy trì và tự điều chỉnh cân nặng một cách tự nhiên. Các chất xơ như pectin không chỉ đem lại hiệu quả trong việc giảm lượng thức ăn mà còn làm tăng hoạt động của các hormone trong cơ thể. Do đó, việc tiêu thụ khoai lang sẽ dẫn đến lượng chất xơ cao hơn, giúp giảm cân hiệu quả.

Ăn khoai lang giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Khoai lang cũng có một số đặc tính giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Trong củ khoai lang có chất anthocyanin, đặc biệt ở phần vỏ có chứa nhiều anthocyanin hơn trong phần ruột. Theo nghiên cứu của David Heber, Đại học Harvard (Hoa Kỳ), chất anthocyanin có thể giảm thiểu các cơn đau tim do đột quỵ và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

Tốt cho người bệnh đái tháo đường

Bệnh nhân đái tháo đường ăn mất cân bằng có thể làm tăng lượng đường trong máu, khiến tình trạng sức khỏe ngày càng trầm trọng. Trong khoai lang có chứa nhiều chất xơ, ít chất béo, lượng đường thấp nên có lợi cho người mắc bệnh đái tháo đường. Một số nghiên cứu còn cho thấy anthocyanin có trong khoai lang có tác dụng tốt trong việc điều hòa đường huyết. Vì vậy, khoai lang là thực phẩm tốt cho người bệnh đái tháo đường.

Điều hòa huyết áp

Khoai lang rất giàu kali và magie nên việc tiêu thụ khoai lang có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Việc cơ thể được hấp thụ lượng kali cao hơn dẫn đến huyết áp thấp hơn. Điều này giúp giảm nguy cơ gặp phải các vấn đề mạch vành hoặc đột quỵ. Ngoài ra, magie là một khoáng chất có công dụng giảm huyết áp do đó giúp ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp hiệu quả.

Khoai lang rất giàu kali và magie nên việc tiêu thụ khoai lang có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Ảnh: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhiều người biết đến tác dụng của khoai lang là giúp cải thiện các vấn đề tiêu hóa và sức khỏe đường ruột do loại củ này có hàm lượng chất xơ cao. Việc tiêu thụ khoai lang có thể làm tăng lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể giúp quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường. Loại củ này cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa táo bón. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thêm khoai lang vào thực đơn cho trẻ để con được hưởng lợi ích tuyệt vời này.

"Thời điểm vàng" để ăn khoai lang

Ăn khoai lang đã nhiều nhưng rất ít người biết được nên chọn thời điểm nào để ăn mới đúng. Nhiều người thích mua khoai lang rồi về tích trữ thật lâu để ăn ngọt hơn, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, "thời điểm vàng" để ăn khoai lang là khi khoai mới được đào lên, đây là lúc mà khoai giàu dưỡng chất nhất.

"Thời điểm vàng" để ăn khoai lang là khi khoai mới được đào lên. Ảnh: Internet

Ngược lại, khoai lang càng để lâu thì lượng nước càng giảm, lượng đường càng tăng, tinh bột trong khoai lang bị biến đổi, các khoáng chất cũng dần mất đi…