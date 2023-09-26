Củ dền và 4 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe, 3 lưu ý khi sử dụng mà bạn nhất định phải biết

Củ dền (hay củ cải đường) chứa thành phần dinh dưỡng rất ấn tượng, ít calo nhưng lại giàu vitamin và khoáng chất. Trên thực tế, củ dền chứa hầu hết các loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần.

Hơn thế nữa, củ dền cũng cung cấp các chất như: choline (một chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B, acid folic, iốt, mangan, natri hữu cơ, kali, chất xơ và carbohydrate ở dạng đường tiêu hóa tự nhiên. Nói tóm lại, củ dền từ lâu được xem là loại củ chứa nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người cũng như giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật khác.

Bên trong củ dền và cả lá của nó có chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 và C. Đặc biệt, lá và thân rau dền chứa nhiều chất sắt hơn cả rau bina (còn gọi là: rau chân vịt, spinach). Ngoài ra, củ dền cũng chứa rất nhiều khoáng chất như: canxi, magie, đồng, phốt pho, natri và sắt.

4 Lợi ích của củ dền đối với sức khỏe

Hỗ trợ hạ huyết áp: Củ dền chứa lượng lớn nitrat giúp tăng lưu lượng máu trong cơ thể. Nitrat được chuyển đổi thành oxit nitric có tác dụng làm giãn nở mạch máu. Do đó, sử dụng nước ép củ dền giúp hạ huyết áp rất hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Củ dền chứa hàm lượng sắt đáng kể, đây là khoáng chất thiết yếu làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Bên cạnh đó, rau dền cũng chứa nhiều vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn.

Nước củ dền đỏ còn có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và triệu chứng đột quỵ. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim: Nước củ dền đỏ còn có lợi trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và triệu chứng đột quỵ (kể cả đối với người trong độ tuổi trưởng thành), cũng như có khả năng làm giảm cholesterol và chống oxy hóa rất tốt. Theo nhiều cuộc nghiên cứu cho hay, nên uống nước củ dền đỏ vào buổi sáng tốt hơn so với các buổi khác trong ngày.

Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa: Một cốc củ dền chứa 3,4 g chất xơ. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, củ dền là một trong những loại thực phẩm giàu chất xơ nhất. Nhờ đó, củ dền là "siêu thực phẩm" có lợi cho tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, viêm ruột và viêm ruột thừa. Thực phẩm giàu chất xơ cũng hữu ích trong chế độ dinh dưỡng phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và ung thư ruột kết.

3 lưu ý khi sử dụng mà bạn nhất định phải biết

Không dùng nước ép củ dền pha sữa vì có thể gây ngộ độc: Hiểu được lợi ích của củ dền đối với sức khỏe người dùng, một số bà mẹ thường hay dùng nước củ dền để pha sữa cho trẻ. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nó có thể gây ngộ độc, nhất là trẻ dưới 5 tháng tuổi. Ngộ độc liên quan đến rau củ là ngộ độc chất nitrate trong thành phần một số loại rau củ, trên lâm sàng gây ra hội chứng tăng Methemoglobin trong máu (viết tắt là MetHb) làm cho trẻ biểu hiện xanh tím và nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Ăn quá nhiều củ dền sẽ khiến bạn có nguy cơ bị sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Người có tiền sử bị sỏi thận chứa oxalate nên hạn chế ăn củ dền hoặc uống nước ép: Nước ép củ dền này rất mạnh nên có thể gây ra chóng mặt trong quá trình tẩy sạch khi chất độc đang được loại bỏ. Quá trình này có thể gây ra khó chịu trong người nhưng không có gì phải lo lắng. Trong thời gian này, uống nhiều nước cũng để bài tiết chất độc ra.

Cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng và gây nên bệnh sỏi thận: Trong củ dền, lượng chất oxalate (chất gây nên bệnh sỏi thận) chiếm tỉ lệ khá cao, chất này có đặc tính kháng dinh dưỡng, gây cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể bao gồm cả canxi, gây kết tủa canxi khi đi qua ruột. Nên khi ăn quá nhiều củ dền sẽ khiến bạn có nguy cơ bị sỏi thận.