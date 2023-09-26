Ăn một quả trứng luộc mỗi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc, 3 lưu ý quan trọng bạn có biết?

Trứng cung cấp một nguồn protein chất lượng và chứa 13 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, cùng với các axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa cần thiết. 60% protein chất lượng cao từ trứng có thể được tìm thấy trong lòng trắng trứng, trong khi lòng đỏ chứa khoảng 40%, cùng với chất béo lành mạnh quan trọng, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa - tất cả đều góp phần có giá trị vào nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng có thể bảo vệ mắt khỏi tia cực tím và giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ăn trứng vào buổi sáng rất có lợi cho những người sử dụng máy tính quá mức cho mắt. Vì vậy, đối với dân văn phòng, sinh viên, việc ăn trứng vào bữa sáng là vô cùng cần thiết.

Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng

Lòng trắng trứng có thể bổ sung dinh dưỡng. Protein, vitamin A, vitamin B, canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố vi lượng khác có trong trứng, có thể bổ sung hiệu quả các chất dinh dưỡng, duy trì sự trao đổi chất và hoạt động bình thường của cơ thể con người.

Lòng trắng trứng có thể bổ sung dinh dưỡng. Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân

Ăn trứng thích hợp cũng có thể giúp giảm cân, bởi vì ăn trứng vào bữa sáng có thể làm giảm lượng calo và bữa ăn trưa trong ngày, đồng thời có thể duy trì sự thay đổi cân nặng. Khi chúng ta có thể kiểm soát chế độ ăn uống của mình, cân nặng của bạn sẽ thay đổi.

3 Lưu ý quan trọng khi ăn trứng luộc vào buổi sáng

Trứng là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng phổ biến nhất, một quả trứng vào bữa sáng mỗi ngày là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng rất tốt. Tuy nhiên, có 3 điều kiêng kỵ mà ai cũng phải chú ý, nếu ăn nhầm có thể gây hại cho sức khỏe.

Uống thuốc sau khi ăn trứng: Vì trứng rất giàu protein nên việc uống thuốc ngay sau khi ăn sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Không ăn trứng khi bụng đói: Trứng có chứa nhiều protein chất lượng cao nhưng khi ăn lúc đói sẽ xảy ra phản ứng tạo gluconeogenesis, protein sẽ được gan chuyển hóa thành glycogen và glucose để đáp ứng những chất cần thiết nhất cho cơ thể, vì vậy bạn sẽ mất rất nhiều protein chất lượng cao.

Ăn trứng nấu chưa chín có thể gây bệnh đường ruột, có thể ngộ độc thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet

Ăn trứng sống: Vào buổi sáng, nhiều người thích ăn trứng chưa nấu chín và lòng đỏ vẫn ở trạng thái lỏng. Cách ăn này là cách ăn có tỉ lệ hấp thụ dinh dưỡng thấp nhất. Đồng thời nhiều vi khuẩn và virus sẽ xâm nhập vào phần bên trong của trứng thông qua các lỗ nhỏ và ăn trứng chưa nấu chín, có thể gây bệnh đường ruột, có thể ngộ độc thực phẩm.