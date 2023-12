Do đó, dễ khiến lượng đường huyết và nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định, về lâu dài dễ dẫn đến tình trạng tăng đường huyết trong cơ thể.

Yêu thì sinh giận: Trong cuộc sống hàng ngày, đường huyết trong cơ thể tăng cao nói chung là do chức năng tiểu đảo tụy trong cơ thể bị tổn thương, nói chung tình trạng này rất dễ dẫn đến việc tiết không đủ insulin.

Thích ăn đồ ngọt: Mặc dù đồ ngọt rất ngon và khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ăn, nhưng ăn đồ ngọt thường xuyên có thể dẫn đến lượng đường trong máu quá cao.

Bởi vì hàm lượng đường trong đồ ngọt rất cao, nếu bạn yêu thích đồ ngọt và không tránh chúng, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể tăng lên rất nhiều.

Ăn quá no: Nhiều người có thói quen ăn quá no, nhưng ăn quá no sẽ làm tăng áp lực cho các cơ quan trong đường tiêu hóa và tuyến tụy của con người.

Vì sau khi ăn, các tế bào đảo tụy trong cơ thể cần tiết ra insulin kịp thời để kiểm soát và làm giảm nồng độ glucose trong máu.

Tuy nhiên, do chức năng bài tiết insulin bị hạn chế, đường huyết không thể điều tiết kịp thời khi rơi vào tình trạng quá bão hòa, nếu để lâu sẽ dễ gây ra bệnh tiểu đường.

Hút thuốc và uống rượu: Do áp lực cao, nhiều người đã hình thành thói quen vừa hút thuốc vừa uống rượu, tuy nhiên đối với bệnh nhân đái tháo đường thì phải đặc biệt lưu ý.

Trong thuốc lá, rượu bia cũng có rất nhiều chất có thể làm tăng đường huyết, nếu hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên sẽ khiến đường huyết tăng mạnh, làm bệnh nặng thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người có lượng đường trong máu cao không được ăn trứng?

Trứng là thực phẩm phổ biến hàng ngày, ăn trứng vào buổi sáng có thể tăng cường cảm giác no và bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Bệnh nhân tiểu đường và những người có lượng đường trong máu cao ăn một quả trứng luộc vào mỗi buổi sáng sẽ không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Trứng luộc chín phải chín hoàn toàn, tuyệt đối không được ăn trứng luộc chín chỉ mới 6, 7 phút vì vi khuẩn trong lòng đỏ của trứng luộc chưa bị tiêu diệt hết, người có dạ dày không tốt dễ bị đau bụng, tiêu chảy.

Ngoài ra, cần chú ý kiểm soát lượng trứng ăn vào, không nên ăn quá no, mỗi sáng chỉ nên ăn một quả trứng. Vì trứng tuy là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng không phải càng nhiều càng tốt.

Bác sĩ: Để bảo vệ sức khỏe của đảo tụy, 4 loại thực phẩm được khuyến cáo nên ăn ít

Khoai tây

So với các loại thực phẩm khác, khoai tây vẫn chứa rất nhiều calo, tính chung 100 gam khoai tây chứa khoảng 300 calo, nhiều tinh bột và nhiều chất xơ.

Đối với những người có lượng đường trong máu cao, cần giảm ăn khoai tây, vì trong khoai tây có nhiều thành phần calo cao cũng như tinh bột, nếu thường xuyên bị tiêm vào cơ thể sẽ gây ra. Nó không chỉ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn mà còn ảnh hưởng đến mức cholesterol.

Khoai lang

Thành phần chính của khoai lang là tinh bột, nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng nhất định đến lượng đường trong máu, dễ khiến đường huyết tăng cao sau khi ăn, không có lợi cho việc kiểm soát đường huyết.

Vì vậy, có thể ăn khoai lang nhưng cần hạn chế, bệnh tiểu đường không có nghĩa là không thể ăn tất cả mọi thứ mà bạn cần tính tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày theo chiều cao, cân nặng và hoạt động hàng ngày.

Mật ong

Mật ong là mật ong được ủ trong tổ ong từ mật hoa do ong thu thập từ hoa của các loài thực vật có hoa, chứa lượng đường rất cao và hơn một nửa lượng đường là glucose có thể được hấp thụ mà không cần tiêu hóa.

Sau khi ăn mật ong, lượng đường trong máu dao động rất lớn do lượng đường nhanh và cô đặc chứa trong nó. Vì vậy, khi lượng đường trong máu và đường nước tiểu chưa được kiểm soát hiệu quả thì việc ăn mật ong sẽ chỉ làm tăng đường huyết, không tốt cho việc điều trị bệnh.

Tựu chung lại, bệnh nhân đái tháo đường nên tránh ăn mật ong khi tình trạng bệnh không ổn định sẽ tốt hơn.

Bia

Đàn ông thường thích uống bia, nhất là vào mùa hè nắng nóng, rủ dăm ba người bạn ngồi quán ven đường uống bia, ăn đồ nướng cũng là một điều rất thú vị.

Tuy nhiên, bia chứa nhiều đường maltose, không nên dùng cho người có đường huyết cao, uống xong sẽ khiến đường huyết tăng cao, uống lâu dài còn làm tăng gánh nặng cho gan và gây phản ứng ngược rối loạn chuyển hóa thuốc.

Nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của đảo tụy, ngoài việc bắt đầu từ chế độ ăn uống, bạn còn phải hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, chẳng hạn như tập thể dục.

Tập thể dục là một phương pháp điều trị rất quan trọng đối với những bệnh nhân đái tháo đường có lượng đường trong máu tiếp tục tăng cao.

Tập thể dục liên tục có thể làm cho máu trong cơ thể lưu thông tốt hơn và tăng cường trao đổi chất; giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, nâng cao thể lực và chức năng của các cơ quan chính, có tác dụng nhất định trong việc duy trì ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa biến chứng.