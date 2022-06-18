Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe

Sống khỏe 18/06/2022 17:36

Như câu nói: “Bệnh tật đi vào từ miệng", dù bất kỳ độ tuổi nào sức khỏe đều vô cùng quan trọng, nhất là những người trên 45 tuổi càng cần chú ý đến những chi tiết nhỏ trên cơ thể, có thể là dấu hiệu cho sức khỏe của bạn.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 1

Bác sĩ cũng nhắc nhở bạn cần chú ý ăn nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe hơn.

Ăn nhiều cá

Món cá không chỉ ngon, mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Những dinh dưỡng mà cá mang lại sẽ không khiến mọi người thất vọng, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và nhiều loại vitamin khác nhau.

Quan trọng nhất, nó cũng có thể làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp, giúp cơ thể kiểm soát mức lipid trong máu và là một nguồn thực phẩm tốt cho chế độ ăn uống.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 2

Mỗi ngày nên ăn một chút nấm

Theo nghiên cưu lượng nấm mà một người trưởng thành nên ăn hàng ngày là 100g, bao gồm nấm đông cô, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, ...

Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng, thực phẩm từ nấm có chứa polysaccharid, có thể giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tật và chống lại ung thư, rất có lợi cho việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 3

Ăn cà chua mỗi ngày

Cà chua là loại rau quả phổ biến nhất trong cuộc sống, ngoài ra chúng còn có thể ăn sống như trái cây. Chủ yếu là cà chua hơn các loại rau khác, cà chua chứa cả vitamin C và lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh.

Các nghiên cứu của nước ngoài đã phát hiện ra rằng việc nam giới bổ sung lycopene thường xuyên cũng có thể giúp cơ thể giảm thiểu xác suất mắc các bệnh về tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 4

Cà tím

Cà tím là một trong những loại thực phẩm có màu tím sẫm trong các loại rau, vỏ ngoài của nó chứa nhiều anthocyanins chống oxy hóa. Trong các thí nghiệm trên động vật, người ta phát hiện ra rằng lượng anthocyanins vừa phải có lợi để loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, cà tím cực kỳ ít calo giúp cơ thể giảm cân, tuy nhiên bạn không nên ăn sống sẽ không có tác dụng hút dầu mà ăn nhiều solanin rất dễ bị ngộ độc.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 5

Ăn hành thường xuyên:

Hành có thể nói là vô cùng phổ biến trong nấu nướng và sơ chế. Trong y học người ta đã tìm thấy hành tây có chứa một chất gọi là prostaglandin A, chất này có thể làm giãn mạch máu ở một mức độ nhất định, làm loãng độ nhớt của máu, tăng cường lưu thông máu, do đó làm giảm khả năng mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não như bệnh mạch vành.

Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe - Ảnh 6

Đối với hành trắng và hành tím, loại có giá trị dinh dưỡng cao hơn là hành tím, bạn có thể tùy ý lựa chọn.

6 biểu hiện cần chú ý của bệnh ung thư, nhiều triệu chứng tưởng chừng là bệnh nhẹ mà nguy hiểm khôn lường

6 biểu hiện cần chú ý của bệnh ung thư, nhiều triệu chứng tưởng chừng là bệnh nhẹ mà nguy hiểm khôn lường

Đây là những dấu hiệu điển hình cảnh báo bệnh ung thư dễ bị bỏ qua vì tưởng nhầm là bệnh khác.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống khỏe những thực phẩm tốt cho sức khỏe tăng cường sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 37 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 12 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 27 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?