Lời khuyên của chuyên gia: thường xuyên ăn 5 loại thực phẩm lành mạnh này tăng cường sức khỏe

Bác sĩ cũng nhắc nhở bạn cần chú ý ăn nhiều thực phẩm có lợi cho sức khỏe hơn.

Quan trọng nhất, nó cũng có thể làm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp, giúp cơ thể kiểm soát mức lipid trong máu và là một nguồn thực phẩm tốt cho chế độ ăn uống.

Món cá không chỉ ngon, mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Những dinh dưỡng mà cá mang lại sẽ không khiến mọi người thất vọng, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và nhiều loại vitamin khác nhau.

Mỗi ngày nên ăn một chút nấm

Theo nghiên cưu lượng nấm mà một người trưởng thành nên ăn hàng ngày là 100g, bao gồm nấm đông cô, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, ...

Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng, thực phẩm từ nấm có chứa polysaccharid, có thể giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh tật và chống lại ung thư, rất có lợi cho việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ăn cà chua mỗi ngày

Cà chua là loại rau quả phổ biến nhất trong cuộc sống, ngoài ra chúng còn có thể ăn sống như trái cây. Chủ yếu là cà chua hơn các loại rau khác, cà chua chứa cả vitamin C và lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh.

Các nghiên cứu của nước ngoài đã phát hiện ra rằng việc nam giới bổ sung lycopene thường xuyên cũng có thể giúp cơ thể giảm thiểu xác suất mắc các bệnh về tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt.

Cà tím

Cà tím là một trong những loại thực phẩm có màu tím sẫm trong các loại rau, vỏ ngoài của nó chứa nhiều anthocyanins chống oxy hóa. Trong các thí nghiệm trên động vật, người ta phát hiện ra rằng lượng anthocyanins vừa phải có lợi để loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, cà tím cực kỳ ít calo giúp cơ thể giảm cân, tuy nhiên bạn không nên ăn sống sẽ không có tác dụng hút dầu mà ăn nhiều solanin rất dễ bị ngộ độc.

Ăn hành thường xuyên:

Hành có thể nói là vô cùng phổ biến trong nấu nướng và sơ chế. Trong y học người ta đã tìm thấy hành tây có chứa một chất gọi là prostaglandin A, chất này có thể làm giãn mạch máu ở một mức độ nhất định, làm loãng độ nhớt của máu, tăng cường lưu thông máu, do đó làm giảm khả năng mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não như bệnh mạch vành.

Đối với hành trắng và hành tím, loại có giá trị dinh dưỡng cao hơn là hành tím, bạn có thể tùy ý lựa chọn.