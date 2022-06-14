Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống quá nhiều cà phê trong một ngày?

Sống khỏe 14/06/2022 12:54

Cà phê là một trong những thứ đồ uống được khá nhiều người yêu thích và sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như lạm dụng cà phê sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe cũng như tinh thần cũng mỗi người.

Bác sĩ khuyên bạn nên bổ sung 400mg caffeine cho cơ thể mỗi ngày để có một sức khỏe tốt. Lượng caffeine này xấp xỉ khoảng 226g cà phê pha. Bạn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định khi uống một lượng cà phê như vậy bao gồm ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2,… mặc dù chúng ta không thể biết những lợi ích này là do caffeine, các chất chống oxy hóa hay các chất tăng cường khác trong cà phê. Vì vậy, bạn nên lưu ý không nên uống cà phê có ga hay các thức uống tăng lực thay cho cà phê nguyên chất vì tác dụng của caffeine trong chúng không giống nhau.

Tuy caffeine an toàn cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là ai cũng nên uống cà phê mỗi ngày vì mỗi người có cách chuyển hóa caffeine khác nhau. Sau đây là những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã uống cà phê quá nhiều.

Làm cho bạn lo lắng

Chất caffeine trong cà phê ngăn chặn chất hóa học adenosine trong não. Điều này gây ra sự mệt mỏi và cũng làm tăng sự giải phóng adrenaline. Nếu bạn uống nhiều cà phê, những tác động này sẽ tăng lên và điều này gây ra sự lo lắng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống quá nhiều cà phê trong một ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cẩm nang thống kê và chẩn đoán rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Mỹ liệt kê loại rối loạn lo âu do caffeine gây ra là 1 trong 4 hội chứng liên quan đến caffeine. Nên duy trì mức hấp thu của bạn dưới 1.000mg mỗi ngày. Nếu không, bạn có thể cảm thấy hồi hộp, khó chịu, thở nhanh và căng thẳng.

Ảnh hưởng tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận sản xuất ra cortisol, giúp hỗ trợ cơ thể tại thời điểm căng thẳng, nên còn được gọi là hormone stress. Nếu tiêu thụ một lượng lớn cà phê, tuyến thượng thận phải làm việc quá sức và thậm chí dẫn đến sự “kiệt sức” của cả hệ thống tiêu hóa. 

Đau dạ dày

Bạn không nên uống cà phê pha mỗi sáng khi dạ dày trống rỗng. Theo các nhà nghiên cứu, cà phê chứa một số hợp chất kích thích các tế bào trong dạ dày tăng tiết a-xít. Dùng một viên nhai điều trị dạ dày như Tums (không cần kê đơn) có thể giúp trung hòa a-xít dạ dày trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn đang nghi ngờ cà phê là tác nhân gây ra đau dạ dày thì bạn nên cân nhắc lại thói quen uống nhiều cà phê nhé.

Khiến bạn mất ngủ

Quá nhiều caffeine có thể khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm. Và nếu bạn là người uống cà phê theo thói quen, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh liên quan đến mất ngủ. Quá nhiều cà phê cũng làm tăng thời gian buồn ngủ và giảm tổng thời gian ngủ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống quá nhiều cà phê trong một ngày? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lý tưởng nhất là bạn nên uống tách cà phê cuối cùng sáu giờ trước khi đi ngủ.

Khử nước và gây nghiện

Caffeine có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy việc sản xuất nước tiểu. Vì vậy, nếu lạm dụng cà phê sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều hơn dẫn đến tình trạng thiếu nước trong cơ thể.

Nếu việc uống cà phê trở thành thói quen thì rất dễ gây “nghiện” hay ghiền cà phê. Bạn có thể hình dung căn bệnh nghiện cà phê như: Nếu một ngày không uống một ly cốc cà phê nào thì bạn sẽ cảm thấy đau đầu, hoặc bị kích thích và thiếu tập trung.

Đau đầu 

Theo một số nghiên cứu, uống cà phê ở mức độ vừa phải sẽ giúp bạn giảm đi cơn đau đầu bởi vì chất caffeine có thể giúp thuốc giảm đau hoạt động tốt hơn. Đó cũng là lý do vì sao bạn thường thấy caffeine có mặt trong các thành phần thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng cà phê trong một khoảng thời gian dài (ví dụ như mỗi ngày bạn uống hơn 500mg caffeine – tương đương với 5 tách cà phê) thì có thể bạn sẽ bị các cơn đau đầu tấn công thường xuyên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống quá nhiều cà phê trong một ngày? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho rằng những triệu chứng như đau đầu và mệt mỏi phần lớn là do bạn đang lạm dụng cà phê. Do vậy, bạn hãy giảm từ từ việc hấp thụ caffeine bằng cách hạn chế uống cà phê, thuốc đau đầu, trà, nước có ga và nước tăng lực,…

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