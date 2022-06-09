Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bở, collagen có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Vì vậy, chỉ nên ăn quả bơ với lượng vừa phải. Người mắc bệnh gan chỉ nên ăn 1/3 quả bơ/ngày.

Quả bơ thường có lợi đối với phụ nữ đang mang thai tuy nhiên trong giai đoạn cho con bú thì chúng lại không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất sữa của mẹ. Vì thế các bà mẹ đang cho con bú hạn chế ăn bơ để tránh làm giảm quá trình tiết sữa gây khó khăn cho bé trong việc bú mẹ. Bên cạnh đó việc ăn quá nhiều bơ khi đang cho con bú cũng dễ gây đau bụng, tiêu chảy cho cả mẹ và bé.

Người có cơ địa quá mẫn cảm

Ăn quá nhiều bơ có thể gây phản ứng trên da hoặc nôn mửa ở những người có cơ địa quá mẫn cảm. Tác dụng phụ của bơ trên da là gây ra các vấn đề dị ứng. Khi ăn nhiều bơ có thể xuất hiện các triệu chứng như phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều bơ cũng gây cảm giác ngứa ở miệng và sưng lưỡi.

Người bị bệnh về đường tiêu hóa

Quả bơ tuy rất tốt nhưng nếu những người có vấn đề về đường tiêu hóa thì không nên ăn nhiều bơ. Vì việc ăn quá nhiều bơ sẽ gây kích ứng đường tiêu hóa, tạo cảm giác đầy bụng khó tiêu, có thể gây đau bụng và tiêu chảy.

Gây dị ứng

Nếu ăn quá nhiều quả bơ, bạn sẽ có nguy cơ bị dị ứng, các biểu hiện như chóng mặt, mẩn ngứa, buồn nôn,… điều này sẽ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, người hay bị dị ứng hoặc mẫn cảm nên tránh xa loại trái cây này.

Người nhạy cảm với latex

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Tinh chất của bơ có tác dụng làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh của cơ thể. Chính vì vậy mà những người bị mẫn cảm với latex không nên ăn bơ. Nếu không sẽ gây ra những phản ứng dị ứng cho cơ thể.