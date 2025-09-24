Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì "phần bỏ đi" này là kho báu dinh dưỡng

Sống khỏe 24/09/2025 11:46

Vỏ khoai lang rất bổ dưỡng nhưng hiếm khi được mọi người giữ lại, vậy vỏ khoai lang có tác dụng gì?

Khi ăn khoai lang, hầu hết chúng ta đều có thói quen gọt bỏ vỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, lớp vỏ mỏng manh này lại chứa một lượng dinh dưỡng khổng lồ, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Đừng vứt bỏ vỏ khoai lang nữa, vì đây chính là một "kho báu" mà bạn đã vô tình bỏ qua.

Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì 'phần bỏ đi' này là kho báu dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn chất xơ dồi dào

Vỏ khoai lang chứa hàm lượng chất xơ cao gấp nhiều lần so với phần ruột. Chất xơ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón mà còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Vỏ khoai lang rất giàu anthocyanin, một loại chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là ở khoai lang tím. Anthocyanin giúp chống lại các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, vỏ khoai lang giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Điều này đặc biệt có lợi cho người bị tiểu đường.

Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì 'phần bỏ đi' này là kho báu dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Vỏ khoai lang chứa nhiều kali và chất xơ. Kali giúp điều hòa huyết áp, còn chất xơ giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một số nghiên cứu cho thấy, vỏ khoai lang chứa các hợp chất có khả năng kháng khuẩn và chống viêm. Điều này giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Lưu ý quan trọng khi ăn vỏ khoai lang

Để đảm bảo an toàn, bạn nên chọn mua khoai lang hữu cơ hoặc khoai lang được trồng tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Trước khi ăn, hãy rửa khoai thật sạch dưới vòi nước, dùng bàn chải nhỏ để chà kỹ lớp vỏ, loại bỏ hoàn toàn đất cát và bụi bẩn.

Ăn khoai lang không bên bỏ vỏ, vì 'phần bỏ đi' này là kho báu dinh dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể chế biến khoai lang bằng cách luộc, hấp, hoặc nướng cả vỏ. Bằng cách này, bạn sẽ tận dụng được toàn bộ giá trị dinh dưỡng của loại củ này.

Kết luận

Vỏ khoai lang không phải là "phần bỏ đi" mà là một nguồn dinh dưỡng quý giá. Bằng cách thay đổi thói quen và ăn khoai lang cả vỏ, bạn sẽ bổ sung thêm nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện.

