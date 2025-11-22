Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Tâm sự 22/11/2025 00:23

Nhiều đêm tôi cứ nhìn vợ con ngủ mà thở dài. Nếu nhìn kỹ thì thằng bé chẳng có mấy điểm giống tôi, cũng hoàn toàn không giống vợ tôi. Thằng bé càng không giống ai trong gia đình tôi hay bên nhà vợ.

Tôi lập gia đình năm 30 tuổi. Vợ tôi xinh xắn, giỏi giang, rất biết chăm lo cho gia đình. Tôi thương vợ lắm, thấy mình may mắn khi có được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Lấy nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi có một bé trai đến nay đã 3 tuổi.

Ban đầu đón con đầu lòng tôi vui mừng chẳng để ý gì. Nhưng dần dà những lời to nhỏ của họ hàng, láng giếng khiến tôi phải để ý. Họ nói nhiều câu khiến tôi vừa đau lòng vừa suy nghĩ: 

“Chẳng dám nói lớn chứ vợ đẹp chồng đẹp mà con đẻ ra lại cứ sao ấy nhỉ?”.

“Sao nhìn thằng nhóc chẳng giống ai trong nhà thế?”.

“Cha nó không nghi ngờ gì sao, có khi nào giống ông hàng xóm nào không?”.

Dù họ không nói trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn biết được những lời đồn đại này cứ ngày một nhiều. Nhiều đêm tôi cứ nhìn vợ con ngủ mà thở dài. Nếu nhìn kỹ thì thằng bé chẳng có mấy điểm giống tôi, cũng hoàn toàn không giống vợ tôi. Thằng bé càng không giống ai trong gia đình tôi hay bên nhà vợ.

Nghĩ nhiều lại chẳng được gì, tôi quyết định lén lấy mẫu tóc của con để đi xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống với tôi. Hôm đứng trước cửa phòng xét nghiệm đợi nhận kết quả, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh con trai nhỏ cười rồi khóc. Từ khi con lọt lòng đến giờ, tôi thương con vô cùng. Giờ nghĩ đến cảnh nếu không phải là con trai ruột của mình thì lòng tôi khó chịu cùng cực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vợ ngoại tình, lại càng khiến tôi khổ sở.

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi cầm kết quả trên tay, lòng tôi như trút đi cả ngàn tấn đá đè nặng. Thằng nhóc đích thực là con trai của tôi. Tối đó khi về nhà, lúc con ngủ tôi bèn nhìn con lâu hơn, thằng bé có đôi mắt nâu giống tôi nè, đôi môi hồng hồng cũng giống tôi nốt. Tôi nghĩ có lẽ trẻ con còn nhỏ thì chưa thấy nhiều nét giống cha mẹ, lớn lên con sẽ khác đi thôi.

Nhưng cũng trong tối đó, vợ tôi phát hiện tờ giấy xét nghiệm ADN kia. Cô ấy ngỡ ngàng chất vấn tôi vì sao tôi lại làm thế. Tôi đành kể hết nguồn cơn cho vợ nghe. Cô ấy lặng người hồi lâu rồi khóc nức nở thú thật với tôi:

“Em xin lỗi anh, là em có lỗi với anh, là em lừa dối anh. Con sinh ra lớn lên mà không đẹp như con người ta là do em. Thật ra ngày trước khi quen anh em đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn mặt. Đến khi gặp anh thì khuôn mặt em trông tự nhiên không mấy ai nhận ra. Chuyện này cũng ít người biết. Em không dám nói với anh vì sợ anh ghẻ lạnh em. Em thật sự không muốn con giống mình xấu xí đâu”.

Tôi nghe đầu đuôi câu chuyện mà càng thấy thương vợ hơn. Con người sinh ra có ai quyết định được vẻ bề ngoài của mình. Huống hồ vợ tôi tốt đẹp như thế, cô ấy có thế nào tôi đều yêu thương. Phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn thế nào, cô ấy chắc đã từng sống không dễ dàng gì. Tôi ôm choàng vợ vào lòng mà nói:

“Em không có gì sai cả, anh mới là người không đúng khi nghi ngờ em. Đáng lẽ ra em phải nói sớm với anh. Đừng tự ti như thế, anh thương em vì em là em, vì em là người vợ hy sinh vì gia đình mình nhiều như thế. Con trai mình sau này chắc chắn sẽ có lòng can đảm giống em, sẽ thấy tự hào về em”.

Chúng tôi cứ vậy mà ôm lấy nhau, trong lòng tôi lại càng tự nhủ phải yêu thương người vợ tốt đẹp này của mình nhiều hơn mỗi ngày.

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Tôi khuyên em giữ lại cái thai, hàng tháng tôi chạy đủ việc để kiếm thêm tiền. Mỗi tháng đều đặn đưa cho em 3 triệu để chi tiêu. Hàng tuần, tôi đều sang thăm và chở em đi chơi, hằng ngày đều hỏi thăm em và tiện hỏi thăm luôn cái thai trong bụng em như thể tôi là cha của đứa bé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe bố mẹ nói chuyện, tôi 'ròng ròng nước mắt' và đưa ra một quyết định 'thay đổi cả cuộc đời'

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe bố mẹ nói chuyện, tôi 'ròng ròng nước mắt' và đưa ra một quyết định 'thay đổi cả cuộc đời'

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Chỉ vì chiếc bỉm bẩn mẹ chồng 'mắng té tát' con dâu rồi lại 'khóc nức nở' khi con kể ra sự thật 'đau lòng' đằng sau

Chỉ vì chiếc bỉm bẩn mẹ chồng 'mắng té tát' con dâu rồi lại 'khóc nức nở' khi con kể ra sự thật 'đau lòng' đằng sau

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Suốt 7 năm hôn nhân, chồng không cho vợ về quê và sự thật 'đau đớn' đằng sau quyết định 'quá quắt' này khiến vợ 'khóc cạn nước mắt

Suốt 7 năm hôn nhân, chồng không cho vợ về quê và sự thật 'đau đớn' đằng sau quyết định 'quá quắt' này khiến vợ 'khóc cạn nước mắt

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Cắn răng nuôi con riêng của chồng hơn 1 năm, người vợ 'bàng hoàng sốc tận óc' khi phát hiện thân phận 'thật sự của đứa bé

Cắn răng nuôi con riêng của chồng hơn 1 năm, người vợ 'bàng hoàng sốc tận óc' khi phát hiện thân phận 'thật sự của đứa bé

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe bố mẹ nói chuyện, tôi 'ròng ròng nước mắt' và đưa ra một quyết định 'thay đổi cả cuộc đời'

Về thăm mẹ đẻ, vô tình nghe bố mẹ nói chuyện, tôi 'ròng ròng nước mắt' và đưa ra một quyết định 'thay đổi cả cuộc đời'

Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'