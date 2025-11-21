Bị cấm cản, cô gái 'mặc kệ' dọn sang ở với người yêu lớn tuổi, hành động nổi loạn đổi lấy 'cái kết đắng' đau lòng

Tâm sự 21/11/2025 23:38

Tôi sang ở cùng với anh, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi cũng đã trao đời con gái cho anh từ dạo chúng tôi mới hẹn hò nên khi tôi sang ở cùng anh, ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau trên giường.

Tôi mới tốt nghiệp và được nhận vào một công ty thiết kế nội thất , ở đây tôi gặp Cường, anh là giám đốc marketing và là sếp trực tiếp của tôi. Anh năm nay đã 45 tuổi nhưng nhìn anh luôn đầy năng lượng như trai đôi mươi. Đối với tôi anh là một người sếp vui vẻ, hoạt bát, ai cũng yêu thích, anh lại chưa có gia đình, ai hỏi đến chuyện vợ con anh đều cười xòa bảo không cần thiết, ở vậy cho vui.

Anh thường dành thời gian rảnh kèm cặp tôi rất tận tình, có lúc tới tận tối 8 giờ anh và tôi cùng ngồi làm một cái đề án mà tôi tham lam nhận về. Tôi thường đùa anh cứ dành thời gian chỉ dạy tôi mà không chịu tìm hiểu cô gái nào thì sẽ ế suốt đời, anh bị trêu cũng không tức giận mà đùa lại: “Thì em hẹn hò với anh là được mà”. Biết anh đùa, nhưng tôi biết được bản thân đã yêu anh tự lúc nào không hay.

Với sự hồn nhiên của tuổi mới lớn và tình cảm đang ngày một sâu nặng dành cho anh, tôi quyết định chủ động nhắn tin tỏ tình với anh. Sau tin nhắn đó, anh hẹn gặp tôi sau giờ làm và nói rằng chúng tôi không thể yêu nhau ở chốn công sở và hơn hết anh hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi lúc đó chẳng bận tâm những rào cản mà anh nói, nhất quyết bảo tôi sẽ theo đuổi anh, anh chỉ cười chẳng nói câu nào, không chấp nhận cũng không từ chối, ôm tôi vào lòng, có thể là do thấy tính tôi trẻ con, nhưng cảm giác được anh ôm rất ấm áp và tôi tin chắc vào tình yêu của mình.

Từ hôm đó tôi vui vẻ hẳn, chúng tôi quấn lấy nhau thường xuyên hơn, anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi mỗi cuối tuần và cùng tôi xem phim như những cặp tình nhân khác. Ai cũng thấy rõ được là tôi đang yêu, từ đồng nghiệp cho đến mẹ tôi. Mẹ quan tâm hỏi han tôi đang yêu ai, sau một hồi chối quanh thì tôi cũng thú nhận rằng đang yêu một người, sau này có thời điểm thích hợp sẽ dẫn về ra mắt gia đình. Mẹ tôi nghe thế thì vui lây, cũng khuyên tôi nên giữ mình không nên tin tưởng ai quá nhiều để trao hết đời con gái cho họ.

Bị cấm cản, cô gái 'mặc kệ' dọn sang ở với người yêu lớn tuổi, hành động nổi loạn đổi lấy 'cái kết đắng' đau lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Một hôm, mẹ vào phòng tôi dọn đồ còn tôi chạy ra ngoài thì thấy laptop tôi đang mở, mẹ tò mò ngó vào xem thì thấy tôi đang nói chuyện với anh, khung chat vẫn còn đó. Mẹ tìm hiểu thử thì bất ngờ khi biết tôi đang hẹn hò với chính sếp của mình hơn tôi đến tận 20 tuổi. Mẹ không giấu được bình tĩnh chờ tôi về hỏi cho ra nhẽ. Đến nước này, tôi cũng không giấu được mẹ nữa và nói thẳng với mẹ rằng tôi rất yêu anh. Mẹ tôi cấm không được dây vào đàn ông đã lớn tuổi mà chưa có gia đình nhưng tôi không nghe theo mà nghĩ mẹ thật cổ hủ và bảo thủ. Không muốn giằng co với mẹ thêm giây phút nào chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh, lập tức tôi dọn đồ đi khỏi nhà mặc kệ mẹ ngăn cản.

Tôi sang ở cùng với anh, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi cũng đã trao đời con gái cho anh từ dạo chúng tôi mới hẹn hò nên khi tôi sang ở cùng anh, ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau trên giường. Tôi phớt lờ mọi cuộc gọi của mẹ và gia đình, tôi không muốn họ cứ mãi ngăn cản tôi. Nhưng anh mặc dù luôn bên cạnh tôi như vậy, cũng chưa hề ngỏ lời với tôi khiến tôi cảm thấy mình đang đứng ở bờ vực của sự chông chênh.

 

Hai tháng sau khi bỏ nhà đi, tôi phát hiện mình có thai, tôi nghĩ lần này sẽ buộc chặt anh với tôi. Nhưng khi thông báo cái thai cho anh, anh lạnh lùng bảo hãy bỏ đứa bé vì anh chỉ xem tôi là một cuộc vui và rằng tôi quá ngờ nghệch. Tôi sững sờ trước lời nói của anh và khóc lóc van xin anh đừng bỏ hai mẹ con tôi nhưng anh chỉ ném cho tôi một cái nhìn khinh miệt và đuổi tôi khỏi căn hộ của anh.

Tôi xách vali về nhà trong sự bẽ bàng, cảm thấy có lỗi với mẹ, với gia đình và với chính bản thân mình. Tôi kể hết mọi thứ cho mẹ nghe những tưởng mẹ sẽ mắng tôi rất thậm tệ, nhưng mẹ chỉ thở dài có lẽ do bất lực. Mẹ tôi không la mắng nữa, có lẽ trong những tháng ngày tôi đi bà nhận ra rằng sự la mắng chỉ đẩy cho tính bồng bột của tôi đi xa, nếu như càng mắng chửi vào lúc tôi cần bà nhất, tôi hoàn toàn có thể tự tử bất cứ lúc nào.

Tôi bây giờ đau đớn vô cùng, thương đứa con trong bụng bị chính cha đẻ hất hủi, thương mẹ tôi bao công dạy dỗ nhưng tôi không nghe lời, thương phận mình đã sa vào vucng bùn khó thoát ra khỏi này.

Chồng vay tiền cho bồ đẻ ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt sản phụ ở phòng vip, anh 'đứng hình' khi nhận ra người đó

Chồng vay tiền cho bồ đẻ ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt sản phụ ở phòng vip, anh 'đứng hình' khi nhận ra người đó

Đến ngày chồng của Ngân đưa bồ vào viện thì đụng ngay một sản phụ ở phòng VIP. Vừa thấy mặt người đó, anh ta trợn mắt chết sững. Phòng VIP ở viện quốc tế đắt đỏ gấp mấy lần phòng thường anh ta chi cho bồ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Cét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Tâm sự 30 phút trước
Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Tâm sự 33 phút trước
Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Tâm sự 38 phút trước
Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Tâm sự 42 phút trước
Chỉ vì chiếc bỉm bẩn mẹ chồng 'mắng té tát' con dâu rồi lại 'khóc nức nở' khi con kể ra sự thật 'đau lòng' đằng sau

Chỉ vì chiếc bỉm bẩn mẹ chồng 'mắng té tát' con dâu rồi lại 'khóc nức nở' khi con kể ra sự thật 'đau lòng' đằng sau

Tâm sự 47 phút trước
Suốt 7 năm hôn nhân, chồng không cho vợ về quê và sự thật 'đau đớn' đằng sau quyết định 'quá quắt' này khiến vợ 'khóc cạn nước mắt

Suốt 7 năm hôn nhân, chồng không cho vợ về quê và sự thật 'đau đớn' đằng sau quyết định 'quá quắt' này khiến vợ 'khóc cạn nước mắt

Tâm sự 51 phút trước
Cắn răng nuôi con riêng của chồng hơn 1 năm, người vợ 'bàng hoàng sốc tận óc' khi phát hiện thân phận 'thật sự của đứa bé

Cắn răng nuôi con riêng của chồng hơn 1 năm, người vợ 'bàng hoàng sốc tận óc' khi phát hiện thân phận 'thật sự của đứa bé

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bị cấm cản, cô gái 'mặc kệ' dọn sang ở với người yêu lớn tuổi, hành động nổi loạn đổi lấy 'cái kết đắng' đau lòng

Bị cấm cản, cô gái 'mặc kệ' dọn sang ở với người yêu lớn tuổi, hành động nổi loạn đổi lấy 'cái kết đắng' đau lòng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng vay tiền cho bồ đẻ ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt sản phụ ở phòng vip, anh 'đứng hình' khi nhận ra người đó

Chồng vay tiền cho bồ đẻ ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt sản phụ ở phòng vip, anh 'đứng hình' khi nhận ra người đó

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lời 'tiết lộ vô tình' của bác sĩ khiến chồng 'chết lặng' vì phát hiện vợ bầu ngoại tình

Lời 'tiết lộ vô tình' của bác sĩ khiến chồng 'chết lặng' vì phát hiện vợ bầu ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Bảy 22/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11/2025: Tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Nhân tình qua đời, để lại con đỏ hỏn và hành động 'cao thượng' của người vợ khiến gã chồng 'rơi nước mắt' vì hối hận

Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Người quen phát hiện tên chồng trong giấy khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ 'bàng hoàng sốc ngất' vì sự thật 'kinh hoàng

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé 'không giống ai' trong nhà, chồng sốc khi phát hiện bí mật 'động trời' của vợ

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Cứu được cô gái mang thai, chàng trai mơ về hạnh phúc nhưng 'sự thật phũ phàng' sau đó khiến anh 'ngã ngửa

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Bỏ vợ 'sắc nước hương trời' theo bồ 'kém cỏi', 3 năm sau vợ cũ 'chết lặng' khi phát hiện lý do thật sự

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'

Vợ cũ sinh con giống hệt mình, tôi tìm đến nhận con nhưng sự thật về đứa bé khiến tôi 'chết đứng'