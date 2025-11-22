Tôi luôn tự tin mình là người phụ nữ khiến chồng phải tự hào. 4 năm lấy nhau, tôi luôn làm anh hãnh diện với vẻ ngoài giỏi chăm sóc cùng tài cán kiếm tiền quán xuyến của mình. Bạn bè, gia đình của anh khen anh may mắn khi lấy được tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình có điểm gì khiến chồng phải ra ngoài ngoại tình.

Trong đời mình, có lẽ rất lâu sau này tôi cũng không quên được khoảnh khắc chồng thừa nhận có người khác và muốn ly hôn với tôi. Cả trái tim và lòng kiêu hãnh của tôi đều bị tổn thương.

Sau này khi biết chồng ngoại tình , tôi liền điều tra ra nhân tình là một cô đồng nghiệp quá đỗi bình thường của anh. Cô ta không tài không sắc, vậy mà có điểm gì khiến chồng tôi say mê đến thế? Tôi hỏi thẳng anh ấy như thế, chỉ nhận được câu trả lời anh đã cố hết sức nhưng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân với tôi. Hóa ra anh đã chán đến cùng cực.

Chúng tôi ly hôn khiến bạn bè anh cũng bất ngờ. Họ nói chồng tôi có vợ giỏi vợ đẹp không biết giữ, lại ngu dại đi ngoại tình. Họ còn nói người phụ nữ quá mức tầm thường kia làm sao có thể so với tôi? Nhưng dù ai có nói gì thì chồng tôi vẫn một nước bỏ tôi để theo bồ.

Sau khi ly hôn, tôi nuôi con, còn chồng cũ chu cấp hàng tháng. Một ngày 3 năm sau đó, tôi gặp lại anh. Lúc này tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn, không còn quá căm hận chồng cũ nữa. Chúng tôi gặp rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi bèn hỏi anh về chuyện xưa:

Ảnh minh họa: Internet

“Em vẫn muốn biết vì sao ngày xưa anh ly hôn với em?” – Tôi vẫn muốn biết mình có điều gì thua kém người phụ nữ bình thường kia?

Chồng cũ im lặng hồi rồi từ tốn trả lời tôi:

“Em hơn cô ấy mọi mặt. Nhưng vì em quá giỏi, em có thể làm mọi thứ mà không cần anh, nên anh cảm thấy mình vô dụng. Mỗi lần về nhà em đều khó chịu nhìn anh, còn anh lại không biết làm gì để giúp em. Nhưng ở bên cô ấy anh có thể thoải mái trở thành người chồng đúng nghĩa. Anh chỉ cần một người vợ bình thường, có thể dựa dẫm, nũng nịu với mình”.

Nếu nghe những lời này vào 3 năm trước, tôi chắc sẽ nổi giận đáp trả anh. Sao anh không tìm cách để thấu hiểu tôi? Làm một người phụ nữ giỏi kiếm tiền, cùng lúc biết vun vén gia đình thì dễ dàng sao? Là tôi lấn át anh hay là anh không thể cho tôi thêm quan tâm và yêu thương?

Nhưng giờ thì tôi lại thấy mình sai. Đàn ông lấy vợ đâu phải để tìm người kiếm tiền, người giúp việc toàn thời gian? Tôi cứ mải ôm hết việc vào mình, rồi cau có căng thẳng với anh thì được gì? Tôi cứ muốn mình trở nên hoàn mỹ trong mắt người khác để làm gì khi cuối cùng không giữ được gia đình cho con mình? Chồng cũ ngoại tình là sai, nhưng tôi cũng đã góp phần đẩy anh đến với người phụ nữ khác.

Thật ra, đàn bà lấy chồng đừng tự biến mình thành người vợ “vạn năng” làm gì. Hãy cứ hết lòng yêu thương chồng con. Khi mệt thì ngã vào lòng chồng, nhỏ bé để anh ấy chở che, bảo bọc. Suy cho cùng, công việc lớn nhất của đàn bà là làm vợ, một người vợ hạnh phúc vì có chồng bên cạnh.