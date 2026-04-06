Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Trở lại màn ảnh nhỏ trong loạt phim giờ vàng của VTV, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương đang trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất khi liên tiếp hóa thân vào những nhân vật phản diện gai góc.

Trở lại màn ảnh nhỏ trong loạt phim giờ vàng của VTV, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương đang trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất khi liên tiếp hóa thân vào những nhân vật phản diện gai góc. Đặc biệt, vai bà Dung trong Bước chân vào đời đã đẩy nữ diễn viên vào vị trí "bị ghét nhất phim giờ vàng" hiện tại, một nghịch lý phản ánh rõ sức nặng trong diễn xuất của chị. Trong phim, bà Dung là hình mẫu người mẹ giàu có, quyền lực nhưng mang tư tưởng khắt khe, nặng định kiến về "môn đăng hộ đối". Ngay từ những tập đầu, nhân vật đã thể hiện rõ sự phản đối với mối quan hệ của con trai và cô gái có hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương trên sóng giờ vàng Những lời lẽ cay nghiệt, cách hành xử áp đặt cùng loạt hành động mang tính kiểm soát đã khiến bà Dung trở thành "cơn ác mộng" với nữ chính lẫn khán giả. Cao trào được đẩy lên khi nhân vật sẵn sàng tìm đến tận nơi để xúc phạm, gây áp lực và thậm chí sử dụng mọi cách để chia cắt tình cảm của con. Các trích đoạn của phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận bức xúc. Nhiều khán giả thừa nhận cảm giác "tức sôi máu" mỗi khi nhân vật xuất hiện, thậm chí có người nói rằng chỉ muốn "bước vào phim để đối thoại trực tiếp" với bà Dung. Những phản ứng mạnh mẽ này cho thấy mức độ nhập tâm của người xem, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng cho khả năng hóa thân thuyết phục của Quách Thu Phương.

Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn đầy áp lực là một hành trình dài nhiều biến động. Từng là "giai nhân màn ảnh" nổi bật của thập niên 1990 với vẻ đẹp đài các, Quách Thu Phương đã có quãng thời gian dài rời xa nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương chấp nhận đóng vai phản diện Những năm tháng khó khăn, thậm chí có lúc không biết ngày mai lấy gì lo cho con, đã trở thành động lực để chị kiên trì với nghề và không cho phép bản thân gục ngã. Trở lại màn ảnh sau hơn một thập kỷ, nữ nghệ sĩ mang theo trải nghiệm sống dày dặn, góp phần tạo nên chiều sâu cho từng vai diễn. Ở tuổi trung niên, Quách Thu Phương không còn theo đuổi hình ảnh hoàn hảo trên màn ảnh mà sẵn sàng "làm xấu mình" vì nhân vật. Chị sử dụng toàn bộ biểu cảm, kể cả những góc cạnh ít đẹp, để lột tả tâm lý nhân vật một cách chân thực nhất. Quan điểm đặt nhân vật lên trên vẻ ngoài giúp nữ diễn viên tạo nên những hình tượng sống động, giàu cảm xúc và dễ gây tranh luận. Từ một biểu tượng nhan sắc đến hình ảnh người mẹ phản diện khiến khán giả "muốn tắt tivi", hành trình của Quách Thu Phương phản ánh rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của một nghệ sĩ không chấp nhận đứng yên. Việc bị ghét trên màn ảnh, trong trường hợp này, không còn là điều tiêu cực mà trở thành dấu hiệu của thành công, khi nhân vật đủ sức khiến khán giả phản ứng, suy nghĩ và tranh luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nu-dien-vien-noi-tieng-bi-ghet-nhat-phim-gio-vang-hien-tai-757219.html