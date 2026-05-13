Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Tâm sự Eva 13/05/2026 18:00

Hôm đó tôi lầm lũi về nhà, khóc như mưa, tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để chồng chán chồng chê mình như vậy. Bao năm nay tôi hi sinh, từ bỏ cả sự nghiệp để ở nhà chăm chồng con, vậy mà chỉ nhận về toàn đắng cay, giả dối.

Yêu nhau hơn 7 năm trời được kết lại bằng một đám cưới đẹp như cổ tích, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày chồng sẽ phản bội, có bồ nhí bên ngoài. Nhìn vào tổ ấm của tôi ai cũng phải thốt lên rằng tôi phúc 3 đời mới cưới được người chồng như Thắng.

Chồng tôi là người không được xem là hoàn hảo, tài giỏi nhưng anh rất chăm chỉ, mẫu mực và chu đáo. Lúc nào anh ấy cũng yêu thương vợ con, vậy mà mọi thứ lại ''đổ xuống sống xuống biển'' khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

 

Ngày hôm đó nhân dịp cuối tuần, tranh thủ cho con về bà ngoài thì tôi rủ chồng đi xem phim, mua sắm để hâm nóng tình cảm. Vậy nhưng lúc đó anh lại kêu công ty có dự án cần hoàn thành nên xin khất lần sau, xưa nay tôi rất tin tưởng chồng. Chỉ cần anh nói bận là tôi sẽ vui vẻ để anh hoàn thành cho xong công việc.

Ngờ đâu lúc tôi đi siêu thị mua sắm quần áo cho chồng thì chết lặng thấy chồng mình đang ôm eo tình tứ người đàn bà khác. Nước mắt tôi lưng tròng, tôi gọi cho chồng nhưng anh tắt máy không nghe.

Hôm đó tôi lầm lũi về nhà, khóc như mưa, tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để chồng chán chồng chê mình như vậy. Bao năm nay tôi hi sinh, từ bỏ cả sự nghiệp để ở nhà chăm chồng con, vậy mà chỉ nhận về toàn đắng cay, giả dối.

9h tối đó chồng tôi mới về, tôi định sẽ bỏ qua mọi chuyện, coi như không biết để níu kéo chồng. Nhưng lúc thấy vết son trên cổ áo anh ta thì tôi thật sự phẫn nộ:

Bị nhân tình 'đá' ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: 'Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Anh đi đâu mà giờ mới về?''.

''Em nói gì lạ vậy? Anh đi làm chứ đi đâu, cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi đây này. Em dọn cơm ra cho anh ăn đi''.

''Anh vẫn còn đói được à? Tưởng anh ăn no nê trong nhà nghỉ rồi cơ mà''.

Thấy tôi nói câu đó thì gã chồng tệ bạc bắt đầu hoảng sợ rồi van xin tha thứ:

''Anh và cô ta chỉ vui chơi qua đường thôi chứ không hề có tình cảm gì cả. Em tha lỗi cho anh''.

Nhìn bộ dạng hèn hạ của anh ta mà tôi chỉ ước lao vào mà cắn xé, nhưng khi nghe tiếng con gái khóc lên thì tôi lại đành nhắm mắt cho chồng cơ hội vì để con có cả cha lẫn mẹ. Tôi nghĩ sau lần này anh ta sẽ không dám phản bội tôi nữa.

Bẵng đi được thời gian thì tôi nghĩ rằng mọi sóng gió đã qua, nào ngờ nửa đêm dậy pha sữa cho con thì tôi không thấy chồng đâu. Vội đi tìm thì thấy anh ta trốn trong nhà vệ sinh đang ngọt ngào với bồ:

''Cố gắng chờ anh thêm 2 ngày nữa, anh nói dối đi công tác rồi mình tha hồ ở bên nhau''.

Tôi không chịu được sự lừa dối của chồng thêm nữa, vội đạp cửa cho anh ta 2 cái tát. Cứ tưởng chồng sợ hãi, biết lỗi, ai dè anh ta vênh váo:

''Giờ cô còn có trò rình mò này nữa à? Nếu cô đã nghe hết rồi thì tôi nói luôn, nếu đã mang tiếng là chồng ngoại tình thì tôi không sợ gì nữa, tôi muốn ly hôn với cô. Giải thoát cho nhau đi, tôi chán cô tận cổ rồi''.

Tôi đau đớn nhưng nghĩ rồi anh ta sẽ phải hối hận vì đã gây ra những đau khổ này cho mẹ con tôi, tôi để mặc cho anh ta kéo valy rời đi. Và rồi đúng như tôi dự đoán, ở bên bồ được 3 tháng thì anh ta quay về với bộ dạng thê thảm, mặt lạnh tanh không cảm xúc:

''Vợ ơi, anh bị bồ đá rồi, cô ta đúng là khốn nạn. Cô ta lừa lấy hết tiền của anh rồi đi cặp kè với gã đàn ông khác. Giờ anh hiểu rồi, chỉ có em và con mới tốt với anh. Em cho anh cơ hội sửa sai được không?''

Vừa nghe anh ta năn nỉ tôi liền cười khẩy rồi đáp:

''Anh ra ngoài cặp bồ chán chê về đòi vợ con tha thứ mà không thấy nực cười à? Loại đàn ông bội bạc như anh mẹ con tôi không cần. Với tôi đàn ông ngoại tình giống như cái áo rách, chỉ đáng vứt".

Tôi ném thẳng đồ đạc của anh ta ra ngoài hành lang rồi đóng sập cửa lại, với đàn ông phản bội vợ tôi sẽ khiến anh ta mất trắng, có ân hận cũng không thể cứu vãn.

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đuổi thẳng cổ, sau 30 ngày tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật mà bà đã nhìn thấu

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đuổi thẳng cổ, sau 30 ngày tôi "ngã quỵ" khi biết sự thật mà bà đã nhìn thấu

Đầu giờ chiều mẹ tôi có nhờ anh ra chợ mua hộ bó rau để tối nấu canh, tôi định xông pha đi thì bị ngăn lại, nghĩ mẹ đang tạo điều kiện cho anh làm quen với gia đình mình hơn nên tôi cũng vui vẻ, nào ngờ mẹ tôi đã tính kế cả rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 55 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức