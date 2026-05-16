Cứ ngỡ đời 'lên hương' khi rước được vợ mới trẻ đẹp, ai ngờ hành động của cô ta sát ngày cưới khiến tôi nhục nhã

Tâm sự 16/05/2026 20:57

Mấy năm nay đi làm tích góp được bao nhiêu tôi đều gửi cho mẹ. Trời xui đất khiến thế nào mẹ tôi lại tin tưởng giao toàn bộ tiền cho một công ty môi giới đất đai lừa đảo, thế là mất trắng.

Là thằng đàn ông ở tuổi 35, tôi vốn có một công việc và một vị trí ổn định trong công ty. Vì trước đây tôi quá nghèo, chưa trưởng thành mà lại có gia đình sớm nên vợ trước của tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ. Cho đến lúc ly hôn tôi, cô ấy cũng ra đi với hai bàn tay trắng vì tài sản chung chỉ có đứa con gái nhỏ với chiếc xe AB mà khi cưới vợ chồng tôi gom góp mua được. Dáng cô ấy nhỏ nên cũng chẳng thể chạy được chiếc xe này nên cô ấy cũng không cần mà nhường lại cho tôi. Con gái tôi vì lúc ấy còn nhỏ nên được tòa án cấp quyền nuôi dưỡng cho mẹ. Đúng là cưới tôi, cô ấy đã phí cả thanh xuân của mình mọi người ạ.

Có lẽ vì nỗi đau mà tôi gây ra cho cô ấy quá lớn nên 4 năm nay dù ở chung một huyện, có chuyện gì cô ấy cũng không hề tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, dù là chuyện liên quan đến đứa con chung. Cả tôi từ đó đến nay cũng chưa gặp lại cô ấy lần nào. 

 

 

Hiện nay, tôi cũng đã quen được một cô bạn gái mới. Cô ấy là con nhà giàu lại xinh xắn đáng yêu. Quen một người đã từng có gia đình như tôi thì quả thật là thiệt thòi cho cô ấy. Vì thế tôi hết sức yêu thương cưng chiều cô ấy. Dù bận cỡ nào tôi cũng sắp xếp để cuối tuần đưa cô ấy đi chơi. Cuộc sống đang yên đang lành, chúng tôi đã định sẵn ngày cưới thì tôi mất việc do dịch Covid-19. Mấy năm nay đi làm tích góp được bao nhiêu tôi đều gửi cho mẹ. Trời xui đất khiến thế nào mẹ tôi lại tin tưởng giao toàn bộ tiền cho một công ty môi giới đất đai lừa đảo, thế là mất trắng. Có trách cũng không thể trách được vì là mẹ mình làm. Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới. Tôi định cưới xong rồi mới đi tìm việc lại. 

Cứ ngỡ đời 'lên hương' khi rước được vợ mới trẻ đẹp, ai ngờ hành động của cô ta sát ngày cưới khiến tôi nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi đưa vợ sắp cưới đi mua nhẫn cưới. Cô ấy một mực đòi phải mua bằng được đôi nhẫn đôi trị giá gần 30 triệu. Đang trong lúc khó khăn, mọi thứ phải cân đo đong đếm cho hợp lý nên tôi từ chối. Thế nhưng cô ấy cứ kỳ kèo mãi, không chịu lựa những cặp rẻ hơn. Và thế là hai chúng tôi cãi nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. Lúc này, đột nhiên vợ cũ của tôi từ đâu bước tới. Mấy năm nay không gặp, đúng là nhìn cô ấy đẹp hẳn ra, da dẻ trắng trẻo lại còn mặc một chiếc đầm trắng rất thuần khiết. Tôi ngại ngùng chuẩn bị chào hỏi người cũ thì một người đàn ông bước từ xe con xuống, đon đả bước tới nắm tay cô ấy. Anh ta hỏi cô nhân viên bán hàng sợi dây chuyền có mặt kim cương anh ta đã đặt sẵn. Sau đó, còn vui vẻ đeo nó lên cổ vợ cũ của tôi. Phải nói cảnh tượng đó làm tôi vô cùng nhục nhã.

Đúng lúc này, tôi ngượng chín mặt, không biết phải làm sao, phần thì vợ sắp cưới của tôi vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Cô ta lớn tiếng: “Nếu như chỉ 30 triệu anh cũng không có thì miễn bàn tới chuyện cưới xin. Tôi không muốn khổ, có tiền thì cưới không thì thôi. Tôi từ hôn!”.

Lúc đó máu đàn ông tôi trỗi dậy, quá mất mặt nên tôi cũng cương quyết:“Oke, từ thì từ!”. Và thế là cô ấy tức giận bỏ đi. Tất cả những điều này đã bị vợ cũ của tôi chứng kiến hết mọi người ạ. Đây chắc là quả báo. Nhớ lại trước kia tuy tôi nghèo, tiền bạc cũng khốn khó, nhưng hễ tới ngày trọng đại hoặc kỷ niệm, vợ cũ của tôi không hề đòi hỏi ở tôi bất cứ thứ gì. Ngay trong chính đám cưới, cô ấy còn khuyên tôi mua nhẫn rẻ thôi, đám cưới tượng trưng là được rồi, quan trọng là hạnh phúc của cả hai. Con người đáng trân trọng như thế thì tôi đã vô tâm không biết giữ gìn. Quả thật là giờ tôi rất hối hận nhưng chẳng thể thay đổi được gì. 

Từ hôm đó đến nay cũng hơn một tuần trôi qua mà vợ sắp cưới của tôi vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện lại cho tôi, ngày cưới thì sắp tới, thiệp mời cũng đã gửi đi. Dù sao cũng là thằng đàn ông, chẳng lẽ tôi phải xuống nước gọi điện cho cô ta sao? Mọi người nói xem tôi nên làm gì đây?

dungphann...@gmail.com

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Lấy phải gã chồng keo kiệt khó tính nhưng tháng nào tôi cũng lén gửi tiền về cho bố mẹ đẻ nhờ bí quyết "thao túng" này

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Tâm sự Eva 17 phút trước
Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

Tâm sự 37 phút trước
"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 47 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Đời sống 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Lén lút rình mò phòng ngủ của con dâu vì nghi ngờ vô căn cứ, mẹ chồng "á khẩu" chứng kiến cảnh tượng bên trong

Lén lút rình mò phòng ngủ của con dâu vì nghi ngờ vô căn cứ, mẹ chồng "á khẩu" chứng kiến cảnh tượng bên trong

Đang hồ hởi phát thiệp cưới tập 2, tôi vội vã hủy hôn ngay lập tức vì một câu nói gây sốc tận óc từ chồng sắp cưới

Đang hồ hởi phát thiệp cưới tập 2, tôi vội vã hủy hôn ngay lập tức vì một câu nói gây sốc tận óc từ chồng sắp cưới

Gầm lên "Không ở được thì cút, để con lại tao nuôi", gã chồng tệ bạc không ngờ người vợ cam chịu đang âm thầm tung đòn chí mạng

Gầm lên "Không ở được thì cút, để con lại tao nuôi", gã chồng tệ bạc không ngờ người vợ cam chịu đang âm thầm tung đòn chí mạng

Điếng người giây phút mẹ chồng ngỏ ý vay mượn lúc cạn tiền: Màn "nói thẳng một lần" của nàng dâu làm cả nhà chồng đại loạn

Điếng người giây phút mẹ chồng ngỏ ý vay mượn lúc cạn tiền: Màn "nói thẳng một lần" của nàng dâu làm cả nhà chồng đại loạn

Bị nhân tình mang thai vòi tiền thách thức, vợ chính thất gửi ngay "tờ giấy lạ" khiến tiểu tam kinh hoàng cao chạy xa bay

Bị nhân tình mang thai vòi tiền thách thức, vợ chính thất gửi ngay "tờ giấy lạ" khiến tiểu tam kinh hoàng cao chạy xa bay