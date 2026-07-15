Biệt tăm 4 năm bỗng trở về dâng hộp vàng nặng trĩu, chồng nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự gia đình 15/07/2026 16:00

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chẳng mấy ấm êm hạnh phúc. Ngày trước lúc mới lấy nhau, chồng tôi vẫn chưa tu chí làm ăn, suốt ngày đi theo bạn bè tụ tập. Tôi gồng gánh một mình nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, chịu đựng cảnh chồng vô tâm.

4 năm trước, chồng tôi bất ngờ có ý định kinh doanh. Anh muốn tôi giao hết tiền bạc cho anh nhưng tôi không chịu. Thấy vợ không tin tưởng đưa tiền, chồng tôi lớn mật đi vay nặng lãi. Sau đó anh bị bạn bè lừa, tiền lãi nợ nần chất đống. Anh không trả nổi nợ, lại sợ liên lụy gia đình nên bỏ trốn.

Từ ngày bỏ đi, chồng tôi vài lần gọi về nhau, dần dần thì im bặt. Tôi nghe người quen nói chồng tôi đi biển bị đắm thuyền, có người thì nói chồng tôi có vợ mới. Tôi nghe mà chẳng biết phải tin ai, nhưng trong lòng người vợ là tôi thì vẫn hy vọng chồng trở về với gia đình.

Biệt tăm 4 năm bỗng trở về dâng hộp vàng nặng trĩu, chồng nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.

Sau 4 năm chia xa, gia đình tôi mới có một bữa cơm hội tụ. Chồng tôi vui vẻ khen đồ ăn tôi nấu là ngon nhất, còn khen con ngoan ngoãn dễ ăn uống. Đến tối khi con đã đi ngủ thì chồng kéo tôi đến ngồi nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở hộp ra, tôi tròn mắt thấy vàng đầy ắp. Chồng tôi nói đây là tài sản anh tích góp suốt mấy năm đi biệt xứ.

Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống, nghẹn ngào nói sẽ để tôi tự do, đi tìm người đàn ông tốt hơn anh. Anh muốn ly hôn vợ. Tôi hỏi anh có phải ở bên ngoài có vợ khác rồi không? Nhưng chồng tôi vội phản đối, thấy tôi nghi ngờ anh liền thú thật mình đang mắc bệnh ung thư. Anh không muốn chạy chữa vì để tiền trả nợ, cho vợ con sau này.

Tôi có nên bán số vàng chồng mang về không? Không có tiền trả nợ, tôi sẽ lại phải sống vất vả, con cái lớn lên thiếu thốn. Nhưng nếu để chồng mất vì bệnh tật không chạy chữa thì tôi cũng không chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Đưa bạn gái về ra mắt, tôi ''đứng hình'' khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng giữa phòng khách

Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (16/7/2026), 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (16/7/2026), 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thương hại chị hàng xóm đơn thân nuôi con vất vả, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Thương hại chị hàng xóm đơn thân nuôi con vất vả, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ đi, tôi sầu đời nhậu nhẹt đến rạng sáng, vừa mở mắt ra liền rụng rời tay chân nhìn rõ mặt người phụ nữ nằm cạnh

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Thấy anh trai lén lút vào phòng người giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu liền lặng người trước câu trả lời lạnh tanh của chị

Thấy anh trai lén lút vào phòng người giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu liền lặng người trước câu trả lời lạnh tanh của chị

Ngoại tình 5 giờ 47 phút trước
Vợ vượt cạn suốt 24 giờ đầy đau đớn, vừa bế con tôi sốc nghe cô ấy thầm thì một câu chấn động

Vợ vượt cạn suốt 24 giờ đầy đau đớn, vừa bế con tôi sốc nghe cô ấy thầm thì một câu chấn động

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Tử vi thứ Năm 16/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận hưng thịnh, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão Thân của cải thất thoát, mọi sự khó thành danh

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/7/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/7/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Anh trai mất chưa đầy 3 tháng chị dâu đã vội vã tái giá, biết lý do đằng sau tôi khóc dúi vào tay chị 50 triệu rồi đi

Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa chạm vào người vợ liền hóa đá trước dấu vết trên ngực, chồng đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

Gặp lại vợ cũ sau ly hôn, cô ấy cười nhạt vuốt bụng bầu nhô cao rồi tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng quỵ sụp

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

2 năm sau ly hôn bỗng lên giường với chồng cũ, tôi sững người nghe câu nói của anh ngay khi vừa tỉnh giấc

Anh trai mất chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đêm đến lại biến mất đầy bí ẩn, tôi khóc nghẹn nhìn bóng chị đơn độc

Anh trai mất chị dâu không rơi một giọt nước mắt, đêm đến lại biến mất đầy bí ẩn, tôi khóc nghẹn nhìn bóng chị đơn độc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả ngã ngửa sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc