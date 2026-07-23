Không cần nấu chín, loại rau bình dân này vẫn tốt cho tim mạch và vóc dáng

Dinh dưỡng 23/07/2026 05:00

Từ một loại rau gia vị quen thuộc trong căn bếp, cần tây đã nhanh chóng trở thành 'ngôi sao' trong xu hướng sống khỏe toàn cầu.

Cần tây là một loại rau có thể ăn sống hoặc nấu chín. Một số người sử dụng chiết xuất từ rau cần tây để thoa lên da, giúp xua đuổi muỗi. Ngoài ra, người ta cũng uống nước ép cần tây để điều trị cho các bệnh như tiền tiểu đường hoặc viêm khớp dạng thấp.

Không cần nấu chín, loại rau bình dân này vẫn tốt cho tim mạch và vóc dáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau cần tây từ lâu đã được coi là một loại thực phẩm ăn kiêng hiệu quả vì nó có hàm lượng calo thấp. Ngoài ra, cần tây cũng đem đến nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe. Dưới đây là năm lý do bạn nên cân nhắc bổ sung thêm cần tây vào chế độ ăn uống của mình.

5 công dụng tuyệt vời của rau cần tây

Bảo vệ gan: Nghiên cứu được thực hiện tại Ai Cập cho biết, khi chuột được cho ăn cần tây đỏ, lúa mạch và rau diếp xoăn, cơ thể chúng giảm được lượng mỡ nguy hiểm tích tụ ở gan. Càng được ăn nhiều những thực phẩm này thì gan của chuột càng khỏe mạnh. Vì thế, các nhà khoa học cũng khẳng định rằng rau cần tây sẽ có phát huy chức năng tương tự ở cơ thể con người.

Giảm viêm: Chất chống oxy hóa cùng với polysaccharide của rau cần tây có tác dụng giống như một loại chất kháng viêm, nhất là đối với chất chống oxy hóa polyphenol và flavonoid. Các chất này giúp mang lại sức khỏe toàn diện, nhất là ở đối tượng người cao tuổi bằng cách chống lại tác hại của gốc tự do làm nảy sinh tình trạng viêm - tác nhân gây ra các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, viêm khớp,…

Không cần nấu chín, loại rau bình dân này vẫn tốt cho tim mạch và vóc dáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người bị cao huyết áp: Chiết xuất từ hạt cần tây chứa thành phần có thể chống lại bệnh cao huyết áp - một trong các yếu tố đặc biệt nguy hiểm bởi nó gây ra bệnh tim mạch vành - nguyên nhân chính gây tử vong. Hạt cần tây giúp cho cơ thể kiểm soát được chỉ số huyết áp cao mạn tính.

Phòng ngừa bệnh ung thư: Rau cần tây cùng họ với các loại rau củ có tác dụng phòng chống ung thư như thì là, cà rốt, củ cải, ngò tây. Những loại rau này chứa hợp chất polyacetylene có tác dụng ngăn ngừa sự xuất hiện của tình trạng tổn thương tế bào. Đã có các nghiên cứu chứng minh được rằng polyacetylene có khả năng giúp làm giảm độc tố đồng thời chống lại nguyên nhân hình thành ung thư, nhất là bệnh bạch cầu, ung thư ruột và ung thư vú.

Hỗ trợ giảm cân: Tuy có ít calo nhưng rau cần tây lại rất giàu chất xơ nên nó làm tăng cảm giác no. Đối với người có nhu cầu giảm cân thì việc ăn cần tây sẽ giúp họ không quá đói bụng và cũng không bị thèm ăn. Đặc biệt, uống nước ép cần tây hay kết hợp giữa tập thể dục với ăn rau cần tây sẽ mang lại hiệu quả giảm cân rõ rệt và đảm bảo an toàn. Cũng chính vì điều này mà cần tây trở thành thực phẩm không thể thiếu trong danh sách thực phẩm giảm cân tốt nhất.

Không cần nấu chín, loại rau bình dân này vẫn tốt cho tim mạch và vóc dáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng cần tây hiệu quả trong bữa ăn

Cần tây có thể được dùng sống, ép lấy nước hoặc chế biến chín. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hấp cần tây trong khoảng 10 phút không làm giảm đáng kể hàm lượng chất chống oxy hóa.

Một số gợi ý kết hợp:

Ăn sống: chấm cùng phô mai, bơ đậu phộng hoặc mùn hummus.

Ép nước: kết hợp với dưa leo, táo, rau bina, chanh để tạo sinh tố thanh mát, tốt cho tiêu hóa.

Chế biến: thêm vào món xào, súp, salad hoặc risotto để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Dù là thực phẩm lành mạnh, cần tây có thể gây dị ứng nghiêm trọng ở một số người. Triệu chứng có thể bao gồm nổi mề đay, sưng tấy, khó thở hoặc thậm chí sốc phản vệ. Người bị dị ứng nên tránh hoàn toàn cần tây và kiểm tra kỹ nhãn thực phẩm trước khi sử dụng.

Không cần nấu chín, loại rau bình dân này vẫn tốt cho tim mạch và vóc dáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không dùng hạt cần tây, vì chúng có thể kích thích tử cung. Ngoài ra, cần tây là một trong những loại rau có nguy cơ chứa thuốc trừ sâu cao, do đó nên chọn sản phẩm hữu cơ hoặc rửa kỹ trước khi sử dụng.

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