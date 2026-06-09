Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình

Đời sống 09/06/2026 10:41

Ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị L.Q.A. (trú tại TP Hà Nội) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A. (trú TP Hà Nội), số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình, một nữ du khách đã sử dụng tài khoản Threads mang tên “Netolatone” đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí.

Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình. 

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định chính xác chủ tài khoản mạng xã hội trên là L.Q.A. trú tại thành phố Hà Nội.

Ngày 8/6, tại cơ quan công an, chị L.Q.A. thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung chị A. tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Thông tin MỚI vụ cô gái kể gặp 'hiện tượng tâm linh lạ' khi du lịch ở Ninh Bình - Ảnh 1
Chị A. bị được cơ quan công an tuyên truyền gỡ câc bài viết sai sự thật thật - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan công an đã làm việc với người tài xế chở L.Q.A. trong quá trình du lịch ở Ninh Bình. Anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xác nhận không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Bên cạnh đó, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện là hoàn toàn không có thật.

Sau khi làm rõ các nội dung sự việc, được sự hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật đối với việc đăng tải các thông tin sai sự thật, L.Q.A. đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vào cuộc xác minh sự việc một nữ du khách đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh xảy ra trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình gây xôn xao dư luận.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung thông tin được đăng tải, nhằm tránh những thông tin thất thiệt gây hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu du lịch của địa phương.

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