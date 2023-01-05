Làm khô bò đón Tết phải thêm bước này nữa mới "chuẩn bài": Cách làm siêu đơn giản!

Món ngon mỗi ngày 05/01/2023 10:00

Làm tiếp bò khô để Tết này cả nhà lai rai nào chị em. Miếng bò khô, dai ngọt, thơm ngon cùng gia vị nhấm nháp cùng ngụm bia thì còn gì bằng...

Làm khô bò đón Tết phải thêm bước này nữa mới 'chuẩn bài': Cách làm siêu đơn giản! - Ảnh 1
Miếng bò khô, dai ngọt, thơm ngon cùng gia vị nhấm nháp cùng ngụm bia thì còn gì bằng...

Nguyên liệu: 

- Bò: 1 kg (chọn mông mặt không bị khô và thớ dài, sau đó thái dọc thớ dày 0,5cm

- Sả: 7 củ băm nhỏ (xay nhuyễn)

- Tiêu: 1 thìa cafe

- Ớt bột : 2 thìa canh (ăn ít cay cho 1 thìa)

- Bột cà ri: 4 thìa.

- Bột nghệ: 5 thìa.

- Gừng: 2 nhánh nhỏ.

- Ớt tươi : 4 quả.

- Tỏi: 1 củ băm hoặc xay.

- Rượu trắng : 2 thìa canh

- Đường : 3 thìa canh

- Ngũ vị hương: 1 gói

- Dầu hào : 3 thìa canh

- Xì dầu: 4 thìa canh

- Mì chính: 2 thìa cafe

- Tương ớt: 3 thìa canh

- Dầu điều: 3 thìa canh.

Làm khô bò đón Tết phải thêm bước này nữa mới 'chuẩn bài': Cách làm siêu đơn giản! - Ảnh 2
Gia vị cho món bò khô

Cách làm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào trộn chung thành hỗn hợp sau đó ướp từng miếng thịt bò vào ướp qua đêm cho ngấm gia vị.

- Lấy bò ra khỏi tủ lạnh cho bớt lạnh.

- Xếp từng miếng thịt bò lên vỉ nướng và nướng 20 phút sau đó trở mặt để tiếp 10 phút với nhiệt độ 180 độ cho bò chín.

- Nướng tới đâu dần tới đó.

- Dần được miếng nào lại cho vào nước ướp bò còn lại.

- Lại tiếp tục xếp từng miếng bò lên vỉ nướng giảm lò xuống còn 110 độ, 15-20 phút lật miếng bò khoảng 2 lần cho mỗi mặt và gắp ra mâm cho nguội rồi lại tiếp tục cho vào lò nướng cho tới khi bò khô, trong mềm là được.

Lưu ý: Trong quá trình nướng đặt 1 cái đũa miệng lò, để hơi thoát ra ngoài.

Làm khô bò đón Tết phải thêm bước này nữa mới 'chuẩn bài': Cách làm siêu đơn giản! - Ảnh 3

Làm khô bò đón Tết phải thêm bước này nữa mới 'chuẩn bài': Cách làm siêu đơn giản! - Ảnh 4

Chúc chị em thành công!

Nguồn: FB Vũ Hiên

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon để tặng cho những người thân yêu thì quý hóa và ý nghĩa biết bao.

Xem thêm
Từ khóa:   Khô bò cách làm khô bò mẹo làm khô bò sợi ngon

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 25 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ