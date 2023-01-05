Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền!

Để giúp chị em không mất quá nhiều thời gian lên thực đơn mà mâm cỗ cúng vẫn "chuẩn bài" ngon miệng - đẹp mắt lại chế biến siêu nhanh, đây chính là thực đơn ai cũng nên tham khảo.

Mâm cúng ông Công ông Táo - Gà luộc - Chim câu hầm thuốc bắc hạt sen - Thịt đông - Nem - Tôm chiên xù - Cá kho - Giò xào - Canh măng sú - Canh rau củ Mâm cúng rằm tháng giêng - Cuốn heo quay giòn bì - Chả phượng - Sườn rim - Nộm bò khô - Nem chua ( nem công) - Canh mọc nấm - Rau xào - Xôi gấc Mâm cúng rằm tháng 7 – Vu Lan báo hiếu - Chim câu quay - Lươn cuộn thịt om chuối đậu - Gỏi tôm thịt - Mực chiên xù - Xôi sen dừa Chè sen long nhãn Mâm cúng rằm tháng 8, Trung thu - Sườn nướng - Ốc nhồi thịt hấp sả - Thịt ba chỉ quay giòn bì - Trạch chiên giòn - Phở cuốn thập cẩm - Xôi chim - Khoai tây chiên Nguồn: Fb Phương Thảo Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách Tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon để tặng cho những người thân yêu thì quý hóa và ý nghĩa biết bao. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-y-thuc-on-mam-co-cung-ngay-tet-co-truyen-mam-cung-ong-cong-ong-tao-mam-cung-ram-thang-gieng-ngon-mieng-nhin-la-muon-an-lien-542599.html Theo Q.A (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-y-thuc-on-mam-co-cung-ngay-tet-co-truyen-mam-cung-ong-cong-ong-tao-mam-cung-ram-thang-gieng-ngon-mieng-nhin-la-muon-an-lien-542599.html