Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền!

Để giúp chị em không mất quá nhiều thời gian lên thực đơn mà mâm cỗ cúng vẫn "chuẩn bài" ngon miệng - đẹp mắt lại chế biến siêu nhanh, đây chính là thực đơn ai cũng nên tham khảo.
- Đây là loại "nước sốt thần thánh" không thể thiếu vào dịp Tết: vị chua mặn ngọt hài hòa, trộn được tất cả các loại nộm
- Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!
Mâm cúng ông Công ông Táo
- Gà luộc
- Chim câu hầm thuốc bắc hạt sen
- Thịt đông
- Nem
- Tôm chiên xù
- Cá kho
- Giò xào
- Canh măng sú
- Canh rau củ
Mâm cúng rằm tháng giêng
- Cuốn heo quay giòn bì
- Chả phượng
- Sườn rim
- Nộm bò khô
- Nem chua ( nem công)
- Canh mọc nấm
- Rau xào
- Xôi gấc
Mâm cúng rằm tháng 7 – Vu Lan báo hiếu
- Chim câu quay
- Lươn cuộn thịt om chuối đậu
- Gỏi tôm thịt
- Mực chiên xù
- Xôi sen dừa
Chè sen long nhãn
Mâm cúng rằm tháng 8, Trung thu
- Sườn nướng
- Ốc nhồi thịt hấp sả
- Thịt ba chỉ quay giòn bì
- Trạch chiên giòn
- Phở cuốn thập cẩm
- Xôi chim
- Khoai tây chiên
Nguồn: Fb Phương Thảo