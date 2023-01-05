Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền!

Món ngon mỗi ngày 05/01/2023 05:42

Để giúp chị em không mất quá nhiều thời gian lên thực đơn mà mâm cỗ cúng vẫn "chuẩn bài" ngon miệng - đẹp mắt lại chế biến siêu nhanh, đây chính là thực đơn ai cũng nên tham khảo.

Mâm cúng ông Công ông Táo 

- Gà luộc

- Chim câu hầm thuốc bắc hạt sen

- Thịt đông

- Nem

- Tôm chiên xù

- Cá kho

- Giò xào

- Canh măng sú

- Canh rau củ

Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền! - Ảnh 1

Mâm cúng rằm tháng giêng

- Cuốn heo quay giòn bì

- Chả phượng

- Sườn rim

- Nộm bò khô

- Nem chua ( nem công)

- Canh mọc nấm

- Rau xào

- Xôi gấc

Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền! - Ảnh 2

Mâm cúng rằm tháng 7 – Vu Lan báo hiếu

- Chim câu quay

- Lươn cuộn thịt om chuối đậu

- Gỏi tôm thịt

- Mực chiên xù

- Xôi sen dừa

 Chè sen long nhãn

Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền! - Ảnh 3

Mâm cúng rằm tháng 8, Trung thu

- Sườn nướng

- Ốc nhồi thịt hấp sả

- Thịt ba chỉ quay giòn bì

- Trạch chiên giòn

- Phở cuốn thập cẩm

- Xôi chim

- Khoai tây chiên

Gợi ý thực đơn mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền: Mâm cúng ông Công ông Táo, mâm cúng rằm tháng Giêng... ngon miệng nhìn là muốn ăn liền! - Ảnh 4

Nguồn: Fb Phương Thảo

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