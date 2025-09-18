Động cơ máy bay chở khách tóe lửa, bốc khói đen trước khi cất cánh

Ngày 17/9, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay số 55 của Swiss International Air Lines phải hủy cất cánh vào khoảng 18 giờ 25 ngày 16/9 (giờ địa phương).

Theo thông tin từ VnExpress, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay số hiệu 55 của hãng hàng không Thụy Sĩ Swiss International Air Lines đang chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế Boston Logan, bang Massachusetts để tới Zurich thì phải hủy cất cánh do "sự cố động cơ" vào khoảng 18h25 ngày 16/9.

Video trên mạng xã hội cho thấy khi chiếc Airbus A330-300 bắt đầu tăng tốc thì lửa xuất hiện ở động cơ số 2. Động cơ này phụt lửa trong giây lát và phát ra tiếng nổ. Khói bốc lên từ phía sau máy bay.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau sự cố, máy bay giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp nhanh chóng có mặt trên đường băng. Máy bay chưa cất cánh và toàn bộ hành khách đều an toàn. Hiện chưa rõ máy bay chở bao nhiêu người.

"Chúng tôi đang đi được khoảng nửa đường băng thì đột nhiên có tiếng nổ lớn và một cú sốc mạnh, khiến máy bay chao đảo về phía trước. Tôi cảm thấy máy bay đang phanh lại và bắt đầu trượt trên đường băng cho đến khi dừng hẳn", hành khách Molly Furrer chia sẻ vụ việc với NBC News.

"Phi hành đoàn đã phải dừng cất cánh. FAA cũng tạm dừng một số chuyến bay đến sân bay Boston Logan trước khi phi cơ gặp sự cố lăn bánh khỏi đường băng. Chúng tôi sẽ điều tra sự việc", FAA cho hay.

Một chiếc máy bay của Swiss International Air Lines bốc cháy động cơ khi chuẩn bị cất cánh tại sân bay Boston Logan (Mỹ) ngày 16/9/2025 - Ảnh: Logan In Flight

Hãng máy bay Swiss International Air Lines chưa bình luận về vụ việc. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hành khách sau đó được chuyển sang máy bay khác và khởi hành từ sân bay Boston Logan lúc gần 23 giờ ngày 16.9 để tiế/ tục hành trình tới Zurich.

