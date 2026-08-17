Giá vàng hôm nay, ngày 17/8/2026: Bật tăng 800 nghìn/lượng, SJC và nhẫn tăng tốc

Đời sống 17/08/2026 09:26

Hôm nay, ngày 17/8/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng. Vàng miếng lên 144,8 triệu đồng/lượng, trong khi một số loại vàng nhẫn vọt tới 145,3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 800.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng giá mua vàng miếng lên 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào lên 141 triệu đồng, bán ra 144,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 17/8/2026: Bật tăng 800 nghìn/lượng, SJC và nhẫn tăng tốc - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, lúc 7h20, giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần lên 4.386 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số sản xuất Empire State ngày 17/8, số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng ngày 18/8, biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 19/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất Philadelphia Fed ngày 20/8, cùng PMI tổng hợp sơ bộ của S&P Global ngày 21/8.

Thị trường sẽ đón nhận thêm nhiều dữ liệu về hoạt động sản xuất và nhà ở Mỹ. Ngày 17/8, chỉ số sản xuất Empire State sẽ được công bố. Các khảo sát sản xuất khu vực đang được quan tâm nhiều hơn. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm dấu hiệu cho thấy lãi suất cao và nhu cầu yếu đang gây sức ép lên hoạt động sản xuất.

Ngày 18/8, thị trường sẽ theo dõi số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng. Sau đó là báo cáo doanh số nhà chờ bán.

Thị trường nhà ở là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với lãi suất. Các dữ liệu này sẽ cho thấy chính sách tiền tệ thắt chặt đang tác động như thế nào đến người dân và hoạt động xây dựng. Nếu thị trường nhà ở tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể tăng lên, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần là biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến được công bố ngày 19/8. Sau các dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến, thị trường đã giảm mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Ngày 20/8, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cùng chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia.

Ngày 21/8, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của S&P Global. Đây là dữ liệu đầu tiên cung cấp cái nhìn về hoạt động của khu vực tư nhân Mỹ trong tháng 8.

Trong ngắn hạn, triển vọng vàng tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất của Fed, đồng USD và giá dầu. Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm thêm, vàng có thể duy trì xu hướng tăng.

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