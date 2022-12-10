Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz

Sao quốc tế 10/12/2022 20:36

Sau khi Gió Thổi Bán Hạ lên sóng, nhiều nghệ sĩ thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh đã rất nhiệt tình đăng bài khen ngợi phim của cô nàng.

Trong dàn tiểu Hoa lứa 85 của Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh được xem là gương mặt "thắng đậm" vào năm 2022. Sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, cô lập tức "gây bão" với phim Gió Thổi Bán Hạ

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 1

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 2

Đặc biệt, cả hai bộ phim này của người đẹp họ Triệu đều phá 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng. Trong đó, Gió Thổi Bán Hạ trở thành phim chiếu đài đạt thành tích này nhanh nhất iQIYI trong năm nay. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh và ê-kíp. 

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 3

Mới đây, netizen đã chú ý đến một động thái của các sao Cbiz nhiệt tình ủng hộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, 2 diễn viên Từ Hải Kiều và Đồng Xuân Huy - người từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hoa Thiên Cốt năm 2015 đã đăng bài tuyên truyền cho Gió Thổi Bán Hạ. Theo đó, cả hai đều dành cho dự án mới của Triệu Lệ Dĩnh những ngôn từ đầy hoa mỹ. "Phim hay, ai cũng diễn tốt" là lời khen chung mà 2 diễn viên dành cho Gió Thổi Bán Hạ.

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 4

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 5

Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trên các diễn đàn phim ảnh. Theo đó, đa phần công chúng đều công nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh phải có nhân cách đẹp đến mấy, tài năng thế nào mới được đồng nghiệp cũ góp phần tuyên truyền phim như vậy. 

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 6

Trước đó, khi lên sóng, phim nhận được "cơn mưa' lời khen sau khi lên sóng nhờ nội dung chân thật, được đầu tư tỉ mỉ cùng diễn xuất chắc tay của Triệu Lệ Dĩnh - Lý Quang Khiết cùng dàn cast phụ. Bên cạnh các ý kiến tích cực từ khán giả, Gió Thổi Bán Hạ cũng được người trong giới đánh giá cao, biên kịch Thương Lan Quyết cũng dành nhiều lời khen hoa mỹ cho dự án. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình thành công từ một diễn viên lưu lượng sang diễn viên có thực lực.

Chỉ một điểm đã tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh được 'yêu chiều' đến thế nào trong giới giải trí Cbiz - Ảnh 7

Trên các diễn đàn bàn luận phim, ngoài việc dành lời chúc mừng cho "đứa con tinh thần" của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả cũng đang rất mong chờ dự án mới của cô đóng cùng Lâm Canh Tân - Dữ Phượng Hành.

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