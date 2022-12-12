Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 12/12/2022 11:47

Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh có công rất lớn liên quan đến sự ra đời của bộ phim Gió Thổi Bán Hạ.

Ngay từ khi mới "chào sân" bộ phim Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính đã ghi nhận được nhiều thành tích ấn tượng, đồng thời cũng nhận được phản ứng tích cực từ phía người xem lẫn giới chuyên môn. Nhưng ít ai biết rằng, để bộ phim có thể bắt đầu ghi hình và lên sóng thuận lợi như vậy một phần đều nhờ công của Triệu Lệ Dĩnh.

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Cụ thể, theo tiết lộ của đạo diễn Gió Thổi Bán Hạ - Phó Đông Dục, mới đầu ông rất ngại nhận quay bộ phim này, nhưng sau đó chính Triệu Lệ Dĩnh khiến ông thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quyết tâm phải làm cho bằng được. 

"Vai diễn Hứa Bán Hạ là một cô gái nhỏ bé có trái tim lớn lao… Sau khi xác định nhân vật Bán Hạ trong lòng chúng tôi có trạng thái như vậy, mới tiếp xúc với Triệu Lệ Dĩnh. Chính thái độ của Lệ Dĩnh đã khiến đoàn phim quyết tâm nhận dự án này", đạo diễn Phó Đông Dục cho biết. 

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Khi nói về lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh làm nữ chính, Phó Đông Dục cũng cho biết sau khi xem toàn bộ dự án Gió Thổi Bán Hạ, ứng cử viên đầu tiên cho vai nữ chính Hứa Bán Hạ chính là Triệu Lệ Dĩnh.

"Tôi đã có một lần hợp tác ngắn với cô ấy trong “Trung Quốc tỏa sáng lý tưởng”, nhưng tôi không có sự hiểu biết và nhận thức đặc biệt sâu sắc. Nhưng tôi cảm thấy rằng cô ấy có một "sức mạnh" vào thời điểm đó, đó là điều Hứa Bán Hạ phải có".

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

Có thể nói, sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia. Sự góp mặt của cô phần nào khiến khán giả yên tâm về khả năng diễn xuất. 

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Trước Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh đã được ghi nhận về sự "thay da đổi thịt", với bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Cô hóa thân người phụ nữ nông thôn có tư duy cấp tiến, bụng mang dạ chửa, một mình đối đầu gia đình trưởng thôn quyền lực để bảo vệ gia đình chồng.

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh hiếm hoi một lần trở nên quê mùa trên phim. So với các vai diễn trước, Hạnh Phúc ở phim này già dặn hơn nhưng vẫn có nét chân phương, thiện lành của một cô gái miền quê. Từ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đến Gió Thổi Bán Hạ, nữ diễn viên thêm đa sắc với nhân vật nhiều tính tốt nhưng thêm vào đó là hình ảnh một phụ nữ rất tham vọng và không ngừng nghỉ vươn lên trong sự nghiệp của mình. 

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh lại có những bước đi vững chắc và sự chuyển hình tích cực mà ít tiểu hoa 85 nào làm được. Nữ diễn viên đã trút bỏ được gánh nặng thần tượng, đóng phim chính kịch, phim nông thôn, phim khởi nghiệp. Làn da không dùng bộ lọc, nếp nhăn và bọng mắt hiện rõ nhưng khí chất vẫn sang trọng, thần thái nổi bật đầy sức sống là một điểm cộng lớn giúp thu hút khán giả ở bộ phim Gió Thổi Bán Hạ.

Ít ai biết Gió Thổi Bán Hạ thuận lợi được lên sóng đều nhờ vào sự quyết định của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6

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