'Thủ thuật' của Triệu Lệ Dĩnh mà Dương Mịch cố vẫn không có khi vào vai nữ cường, bảo sao người được khen hết lời, kẻ bị chê tơi tả

Trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là "uy hiếp" cả dàn tiểu hoa 85 với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia rồi hiện tại là Gió Thổi Bán Hạ . Có thể thấy, nàng tiểu hoa đán có tâm biến hóa, từng bước chuyển hình thành công sang phái thực lực. Việc dám thử sức với "Gió thổi bán hạ" của Triệu Lệ Dĩnh ngay từ đầu đã ít nhiều được công chúng ủng hộ. Bởi họ thấy được sự nỗ lực đa dạng vai diễn trong nhiều năm làm nghề của cô.

Theo đó, trong Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy sự tiến bộ vượt bậc cả trong diễn xuất. Cô khắc họa chiều sâu và nhiều góc cạnh của nhân vật 'nữ cường' Hứa Bán Hạ. Nhiều cảnh phim, cô kiệm thoại, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt sự quyết liệt, thông minh, xây dựng được khí chất bà chủ. Cô bộc lộ vẻ điềm tĩnh trong từng ánh mắt, câu thoại; dáng vẻ tự nhiên trong mỗi bước đi. Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô chung sống hòa hợp với Bán Hạ, thay vì gồng mình ra vẻ trưởng thành theo nhân vật.

Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen về tạo hình mang tính nữ cường trong ngành gang thép với mái tóc xoăn xù thịnh hành thập niên 1990 cùng màu son đỏ đậm mang đến vẻ nữ tính và quyền lực. Để hóa thân thành bà chủ họ Hứa, nàng tiểu hoa dáng vẻ đáng yêu năm nào đã không ngại tăng thêm 3kg khiến ngoại hình thêm phần 'phúc hậu' phù hợp với nhân vật của phim.

Ngoài ra, Gió Thổi Bán Hạ còn được đánh giá chân thật khi không dùng công nghệ để làm đẹp gương mặt diễn viên. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô. Nhờ vậy mà những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt giúp khán giả cảm nhận rõ số phận nhiều góc khuất của nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh thể hiện.

Còn về Dương Mịch, cả hai từng được coi là "kỳ phùng địch thủ" của lứa 85 nhưng hiện tại, nhiều khán giả nhận xét Triệu Lệ Dĩnh đã vượt mặt rất xa vợ cũ Lưu Khải Uy. Trong bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20, chưa nói đến kỹ năng diễn xuất kiểu thần tượng của Dương Mịch chỉ nói đến việc dùng công cụ hỗ trợ làm mịn da đã mài mặt thành đồ giả mà vẫn không giấu được những nếp nhăn, sự mệt mỏi và thiếu sức sống của cô nàng trong khi nhân vật trong phim được miêu tả là thông minh, tài năng, có chí tiến thủ.

Không chỉ vậy, việc không dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu nhân vật trước cũng là một điểm trừ lớn làm Dương Mịch không thể hiện được khí chất của nhân vật mình đang thể hiện.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có những bước đi vững chắc và sự chuyển hình tích cực mà ít tiểu hoa 85 nào làm được. Cô nàng đã có thể đóng cùng Lý Quang Kiệt, còn Dương Mịch hiện tại chỉ có thể đóng cùng các tiểu sinh như Hứa Khải, Cung Tuấn… nếu không kịp lột xác trước tuổi 40 thì sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch sẽ đi đến hồi kết sớm thôi.