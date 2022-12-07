Thói quen 'liều mạng' của Dương Mịch: 2 lần bị 'đuổi cổ' khỏi đoàn phim, mất vai giữa chừng, bị dư luận chỉ trích suốt nhiều năm mà vẫn 'chứng nào tật nấy'

Vì tật xấu khó bỏ này mà Dương Mịch từng bị chỉ trích trước truyền thông và đuổi khỏi đoàn phim ngay sau đó.

Dương Mịch đang là tiểu hoa hàng đầu trong giới giải trí Hoa Ngữ. Sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc có được nguồn tài nguyên lớn, phim điện ảnh - truyền hình, show giải trí tấp nập tìm đến nữ diễn viên. Thế nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng này cũng đem đến không ít rắc rối cho nữ diễn viên. Mà nguyên nhân thì đều bắt nguồn từ một thói quen xấu đến nay vẫn chưa bỏ được của cô. Dương Mịch nhiều lần mất vai vì thói quen "liều mạng" kiếm tiền. Theo đó, trong khoảng thời gian vừa chạm ngõ điện ảnh, Dương Mịch từng có cơ hội hợp tác với đại đạo diễn Trần Khải Ca trong bộ phim Tìm Kiếm. Tuy nhiên, vì nhận lời quay 5 bộ phim cùng lúc, nữ diễn viên nhiều lần tới muộn, khiến cả đoàn phim phải chờ.

Điều này khiến cho Trần Hồng - bà xã mỹ nhân của Trần Khải Ca và cũng là nữ chính của phim không vui nên đã quyết định "thay chồng hành đạo". Khi Dương Mịch đến phim trường và rối rít xin lỗi, Trần Hồng không tha thứ và thậm chí còn mắng cô thiếu chuyên nghiệp, rằng đoàn phim này không cần loại diễn viên như cô rồi đuổi đi. Sau đó, Trần Hồng đã chọn Vương Lạc Đan để thay thế vai của Dương Mịch. "Điêu Thuyền đẹp nhất" Trần Hồng thẳng thừng đuổi Dương Mịch. Kể từ sự việc này đã khiến cho cánh cửa tiến vào Kinh Khuyên (tên gọi nhóm làm phim có quyền lực nhất ở Bắc Kinh) tới nay vẫn đóng chặt với Dương Mịch. Cô còn bị gọi là "tam nương liều chết" - một cụm từ để chỉ những diễn viên nữ tham công tiếc việc.

Ở một lần khác, nàng tiểu hoa 8x từng "chốt kèo" hợp tác với đạo diễn Lục Xuyên nhưng lại tiến đoàn phim rất muộn với đủ loại lý do như bị bệnh, đi trễ,... Sau khi tìm hiểu rõ lịch trình của Dương Mịch, vị đạo diễn này đã lập tức xóa tên người đẹp và tìm Hoắc Tư Yến đến diễn vai Thích phu nhân trong Huyết Yến. Dương Mịch đóng cổ trang cùng lúc với phim Huyết Yến. Chưa dừng lại ở đó, trước đây, từng có dân mạng lên tiếng tố cáo Dương Mịch không chuyên nghiệp, quay phim 3 tháng nhưng Dương Mịch chỉ ở đoàn có 50 ngày, 42 ngày còn lại cô bất ngờ xin nghỉ. Nguồn tin này cũng cho biết thêm nguyên nhân là vì Dương Mịch phải chạy show, tranh thủ đi quay gameshow và tham gia sự kiện để kiếm thêm tiền. Cũng vì ham chạy show mà khi quay hình bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 mà Dương Mịch đã đến trễ 4 tiếng. Ngay khi tới phim trường, nữ diễn viên đã cúi đầu để xin lỗi đạo diễn và ê-kíp làm phim. Dương Mịch nhanh chóng xin lỗi vì đến trễ. Không những vậy, Dương Mịch cũng liên tục bị dân mạng lên tiếng chỉ trích vì "tham công tiếc việc", ham kiếm tiền mà bỏ bê con. Dù hiện tại với vị trí là sao hạng A nhưng Dương Mịch vẫn gây nhiều tranh cãi vì phong độ diễn xuất thất thường. Nguyên nhân được nhiều netizen đưa ra là do Dương Mịch đóng phim liên tục, vừa kết thúc tác phẩm này là tham gia đoàn phim khác mà không có thời gian để nghiên cứu kịch bản hay xây dựng nhân vật mới. Đó chính là lý do khiến Định Luật Tình Yêu 80/20 lên sóng gần đây nhận nhiều chỉ trích.

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