Biểu tượng nhan sắc Đài Loan 'hút hồn' với dung mạo trẻ đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ ở tuổi U60

Tiêu Tường sinh năm 1968, là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là "Mỹ nhân số 1 Đài Loan" bởi sở hữu gương mặt ngọt ngào với những đường nét thanh tú. Đặc biệt, nữ diễn viên còn được xem là " mỹ nhân không tuổi " vì vẫn luôn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp qua nhiều năm tháng.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi 54. Gương mặt Tiêu Tường được khen ngợi xinh đẹp và không lộ nhiều dấu vết thời gian. Bên cạnh đó, mỹ nhân 7X còn khiến cộng đồng mạng ghen tị với thân hình thon gọn và dẻo dai.

Mới đây, Tiêu Tường tung bộ ảnh lịch từ thiện cho năm 2023. Đây là hoạt động thường niên của người đẹp xứ Đài để gây quỹ từ thiện. Nữ diễn viên đã quyên góp được 35 triệu TWD (hơn 29 tỷ đồng) cho tổ chức phúc lợi cộng đồng.

Tiêu Tường được công chúng biết đến qua các bộ phim cổ trang như: Một bức màn mơ, Bên nhau nơi chân trời, Ngày mai có em, Song yến biệt ly,... Nhờ khả năng diễn xuất vượt trội, cô luôn nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Nét đẹp của Tiêu Tường khiến nhiều người say mê.

Thời phim Đài Loan phổ biến trong thập niên 1980 - 1990, Tiêu Tường trở thành một trong những mỹ nhân sáng giá của showbiz xứ Đài, tên tuổi của cô có thể sánh ngang với những ngôi sao đình đám lúc bấy giờ như Phan Nghinh Tử, Lưu Tuyết Hoa, Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn, Lý Mỹ Trân, Chung Sở Hồng... Thậm chí, nữ diễn viên còn được xem là mỹ nhân số một Đài Loan.

Nói về nhan sắc của Tiêu Tường, Kim Dung tác giả của loạt tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng đã nhận xét rằng: "Mặc dù Tiêu Tường đã khắc họa nhiều mỹ nữ trong các tác phẩm tôi viết nhưng cô ấy vẫn vượt qua sức tưởng tượng của tôi về những mỹ nhân ngoài đời".

Vẻ đẹp khác lạ, vừa gợi cảm, đa tình lại vừa có chút ưu buồn, thanh tú của Tiêu Tường khiến công chúng từng một thời mê đắm. Với nhan sắc và khả năng diễn xuất nổi bật như vậy, Tiêu Tường trở thành người tình trong mộng của không ít nam nhân xứ Đài.

Hiện, Tiêu Tường không còn đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện, phát hành sách ảnh, ghi hình quảng cáo. Phần lớn thời gian, cô dành cho các đam mê cá nhân như tập luyện, đi du lịch hoặc tập viết thư pháp. Nữ diễn viên tự tin nhan sắc, vóc dáng tuổi ngoài 50. Cô giữ gìn sức khỏe bằng cách ngủ sớm, kiên trì tập thể dục, ăn uống thanh đạm.

Tiêu Tường vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, nhan sắc tươi trẻ ở ngưỡng tuổi U60.

Bên cạnh sự nổi tiếng và giàu có, Tiêu Tường cũng là người đẹp lắm thị phi của làng giải trí xứ Đài. Mỹ nhân xinh đẹp này từng dính scandal hẹn hò với đại gia ngành điện tử Tào Hưng Thành những năm 90.

Tiêu Tường dính phải nhiều ồn ào tình ái với các đại gia.

Trước những câu hỏi liên quan tới chuyện đời tư, Tiêu Tường không lên tiếng bình luận. Nữ diễn viên từng chia sẻ về hình mẫu đàn ông trong mộng: "Tài năng, tiền bạc, địa vị. Đó là tất cả tôi cần ở một người bạn đời".

Nhiều thông tin tiết lộ, Tiêu Tường có tính trăng hoa, cô được cho là có quan hệ với 4 hoặc 5 người đàn ông, trong đó có doanh nhân giàu có Lâm Kim Long, Huỳnh Khổng Tường, Phạm Khả Khâm. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng, chưa sinh con.