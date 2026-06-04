Mừng 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch

Trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch, người tuổi Hợi nhìn thấy những tác động tiêu cực do cách suy diễn sai lầm của một số người. Nhất là ảnh hưởng của Tương hại nên bạn có quyết định sai lầm từ những ý kiến của họ. May mắn là bạn đủ tỉnh táo, không để sự việc đi quá xa.

Thời gian này, Thiên Tài hỗ trợ cho tài vận của tuổi Hợi có cơ hội để tăng tiến, không ít người có thêm tiền từ công việc phụ. Với người kinh doanh, bạn có cơ hội mới, tìm kiếm được những điều kiện thuận lợi để tăng cường thu nhập. Sức khỏe của bạn tốt hơn trước rất nhiều khi bạn biết cách ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đúng cách. Không những thế việc cải thiện sức đề kháng thông qua chế độ ăn uống cũng được bạn áp dụng triệt để.

Trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển hơi kém. Theo tử vi, tuổi Tuất cần nghiêm khắc với bản thân và cẩn thận, tỉ mỉ hơn trong công việc nhằm tránh những sai lầm không đáng có. Bạn hãy cố gắng không mắc phải các sai lầm nhỏ và kiểm tra kỹ càng các chi tiết các dự án trước khi báo cáo cho cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Tuất khá hanh thông, dồi dào nhờ có quý nhân mang đến vận may tài lộc. Ngoài ra, con giáp này cũng có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập, vì vậy hãy thử mạnh dạn đầu tư vào một dự án vừa với khả năng và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều triển vọng trong tương lai.

Vận trình tình duyên vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Hiện tại, tuổi Tuất độc thân chưa muốn tìm hiểu thêm ai vì sợ đối phương từ chối nên tỏ ra e ngại và không dám bày tỏ tình cảm của mình. Trong khi tình cảm đôi lứa không có nhiều biến động, mối quan hệ vẫn hài hòa, êm đềm.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 20 ngày cuối tháng 6 dương lịch, có Thiên Ấn chiếu mệnh tiếp thêm sự tự tin và nhanh nhẹn cho tuổi Sửu. Bạn kết thúc chuỗi ngày làm việc một cách mệt mỏi, kiệt sức để dành ra thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Nếu hôm nay nghiêm túc và vững vàng trong công việc thì sếp sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác ở bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đương số cũng không cần lo lắng nhiều về tiền bạc nhờ có Nhị Hợp cục hỗ trợ. Bạn thể hiện tốt trong công việc, để lại ấn tượng tốt với sếp và có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương. Ngày đẹp có lộc cho dân kinh doanh buôn bán, ăn nói khéo léo lại xởi lởi nên rất được lòng khách mới.



Về mặt tình cảm, nam nữ tuổi Sửu nên thay đổi tiêu chuẩn tìm kiếm người yêu, đừng nghe người ngoài nói linh tinh. Với những ai đang yêu, có vẻ như mối quan hệ hiện tại đang tiến triển tốt hơn bạn nghĩ rất nhiều. Còn mặt sức khỏe, bạn nên chú ý các bệnh về tim mạch hoặc gan.

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