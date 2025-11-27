Thót tim cảnh tượng người dân liều mình đu bám trên đường dây điện để thoát khỏi lũ lụt

Trận lũ lụt kỷ lục nhấn chìm nhà cửa của họ ở Hat Yai, Songkhla, Thái Lan, vào ngày 25/11. Cảnh quay cho thấy ba người đàn ông đang giữ thăng bằng trên những sợi dây điện. Xung quanh họ, nước lũ đã dâng đến tầng hai của những ngôi nhà khi mưa lớn tiếp tục trút xuống thành phố.
Video 1 giờ 52 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

