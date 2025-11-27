Nhảy lên túm lấy lấy vành bóng rổ, toàn bộ khung kim loại bất ngờ đổ xuống, đè tử vong nam thiếu niên

Một cầu thủ bóng rổ 16 tuổi cấp quốc gia đã tử vong tại Rohtak, bang Haryana, Ấn Độ, sau khi bị cây cột sắt rơi trúng người trong lúc tập luyện. Vụ việc xảy ra tại Lakhan Majra đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng cơ sở hạ tầng thể thao ở Haryana.
Video 41 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

