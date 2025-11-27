Rợn người cảnh tượng bắt trọn ổ 29 con rắn độc bò ra từ ngôi nhà đang xây

Đội cứu hộ 1122 đã bắt được 29 con rắn độc từ một ngôi nhà đang xây dựng tại thị trấn Alam, Antuwali, thuộc huyện Shakargarh, Pakistan, vào hôm 25/11. Cảnh tượng bất ngờ này khiến người dân vội vã chạy vào nhà, cả khu phố chìm trong sợ hãi khi vụ việc nhanh chóng lan rộng khắp khu vực.

