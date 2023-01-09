Tạo hình váy tím của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, nhan sắc thế nào mà ai nấy đều ngợi khen?

Mới đây, tạo hình mới của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân chi vũ tiếp tục được tiết lộ.
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Mới đây, một số hình ảnh mới của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân chi vũ được tiết lộ. Trong đó, loạt ảnh Ngu Thư Hân mặc trang phục màu tím nhận lời khen ngợi của đông đảo khán giả.
Trong phim, Ngu Thư Hân trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán với tóc bện thấp tạo vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã. Nữ diễn viên giảm cân để phù hợp với vai diễn, khiến khuôn mặt sắc sảo hơn. Nét đẹp lạnh lùng khác với các tạo hình nhí nhảnh, dễ thương trong bộ phim trước đó của Ngu Thư Hân.
Sau khi loạt ảnh hậu trường được bật mí, khán giả mong chờ Vân chi vũ sẽ là bom tấn truyền hình khi lên sóng với chất lượng kịch bản tốt và hình ảnh đẹp như phim điện ảnh. Bởi nhà văn Quách Kính Minh rất nổi tiếng tại Trung Quốc và trước đó anh có kinh nghiệm quay nhiều bộ phim điện ảnh kinh phí sản xuất cao. Quách Kính Minh cũng rất đầu tư vào bối cảnh, trang phục cho các dự án của anh.
Vân chi vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam. Khi cha và anh đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.