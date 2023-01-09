Tạo hình váy tím của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, nhan sắc thế nào mà ai nấy đều ngợi khen?

Mới đây, một số hình ảnh mới của Ngu Thư Hân trên phim trường Vân chi vũ được tiết lộ. Trong đó, loạt ảnh Ngu Thư Hân mặc trang phục màu tím nhận lời khen ngợi của đông đảo khán giả.

Trong phim, Ngu Thư Hân trang điểm theo phong cách thời Tần - Hán với tóc bện thấp tạo vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã. Nữ diễn viên giảm cân để phù hợp với vai diễn, khiến khuôn mặt sắc sảo hơn. Nét đẹp lạnh lùng khác với các tạo hình nhí nhảnh, dễ thương trong bộ phim trước đó của Ngu Thư Hân.