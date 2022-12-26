‘Tóm sống’ Ngu Thư Hân hẹn hò tại khách sạn, danh tính ‘bạn trai’ gây bất ngờ

Sao quốc tế 26/12/2022 11:15

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước những bức ảnh Ngu Thư Hân khoác tay "bạn trai" tại khách sạn.

Thương Lan Quyết được đánh giá là bộ phim hot nhất trong mùa hè vừa qua tại làng giải trí xứ Trung, giúp tên tuổi Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân vụt sáng. Do đó, không chỉ quan tâm sự nghiệp mà ngay cả đời tư của cả hai cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân bị cánh săn ảnh "tóm gọn" khi hẹn hò tại khách sạn. Tuy nhiên, dân tình "té ngửa" khi biết người bạn trai được nhắc đến chính là nữ trợ lý của Ngu Thư Hân.

Theo đó, Ngu Thư Hân ôm nữ trợ lý của mình trở về khách sạn sau khi đến một tiệm spa để làm đẹp.

‘Tóm sống’ Ngu Thư Hân hẹn hò tại khách sạn, danh tính ‘bạn trai’ gây bất ngờ - Ảnh 1

Trước đó, Ngu Thư Hân nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Vương Hạc Đệ, cả hai bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, trang phục đơn giản và đeo khẩu trang. Thậm chí, từ khóa "Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đi ăn" lập tức đứng hạng 1 tìm kiếm trên Weibo, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng đến cặp đôi Thương Lan Quyết.

 

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ nhanh chóng phản bác tin hẹn hò giữa 2 ngôi sao. Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh 2 ngôi sao đi ăn chung với nhau từ hồi đóng phim Thương Lan Quyết, không phải mới đây. Ngoài ra, buổi ăn uống còn có mặt các nhân viên, không chỉ riêng 2 người. 

‘Tóm sống’ Ngu Thư Hân hẹn hò tại khách sạn, danh tính ‘bạn trai’ gây bất ngờ - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2018, anh vượt qua 30.000 thí sinh để được lựa chọn vào vai Đạo Minh Tự trong tác phẩm Tân Vườn Sao Băng. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều tác phẩm như Tương Dạ 2, Cuộc Sống Lý Trí, Ngộ Long... Nam tài tử được cho là đã có bạn gái, cô có tên Lưu Nghệ, là bạn từ thời đại học. Cả hai đã hẹn hò được 6 năm trước khi Vương Hạc Đệ dấn thân vào showbiz. Tuy nhiê, cuối tháng 8 vừa qua, phòng làm việc của Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận việc anh và bạn gái đã đính hôn.

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