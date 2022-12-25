Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh

Sao quốc tế 25/12/2022 22:45

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ trước sắc vóc của Ngu Thư Hân trong sự kiện tối ngày 25/12.

Mới đây, loạt ảnh mới của Ngu Thư Hân gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên diện váy hai dây ôm sát body. Bộ trang phục cũng tôn lên vòng một gợi cảm, quyến rũ của mình. Nhiều người nhận xét rằng cô nàng có vóc dáng cân đối, eo thon gọn và làn da trắng. 

Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 1Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 2Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 3

 

Ngu Thư Hân gắn liền với phong cách đáng yêu, ngọt ngào. Do đó, mỗi khi mặc trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng, nữ diễn viên lại gây chú ý và được công chúng bàn tán. Tuy nhiên, cô nàng có lợi thế làn da trắng cùng chiều cao 1,69 m, đôi chân dài, đồng thời, còn gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Nữ ca sĩ được nhận xét phù hợp với nhiều phong cách, từ ngọt ngào, dễ thương tới gợi cảm, trưởng thành.

Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 4Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 5Mãn nhãn với loạt ảnh đầy gợi cảm của Ngu Thư Hân nhân ngày Giáng Sinh - Ảnh 6

Ngu Thư Hân hiện là một trong những diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô cũng được yêu thích tại Việt Nam nhờ bộ phim Thương Lan Quyết. Thương Lan Quyết đạt lượt xem lớn và các video về phim lan truyền trên mạng xã hội. Cô còn được đánh giá là nữ diễn viên hàng đầu lứa nghệ sĩ sinh sau năm 1995. Cô nổi tiếng với các phim như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khu rừng nhỏ của chúng ta. Song, các vai diễn này đều có hình tượng giống nhau, do đó, người đẹp bị tiếng là diễn rập khuôn, một màu.

Vì vậy, Ngu Thư Hân thử thách bản thân với vai diễn Vân Vi Sam - một điệp viên thời kỳ cổ đại. Vân chi vũ thuộc thể loại giang hồ võ hiệp kể về quá trình trưởng thành của công tử phản nghịch Cung Tử Vũ cùng nàng gián điệp khao khát tự do Vân Vi Sam. Khi cha và anh đột ngột qua đời, Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách đóng) trở thành người đứng đầu gia tộc và phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Trong khi đó, Vân Vi Sam được phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thăm dò. Sau nhiều lần đối phó với âm mưu của nhau, họ dần nảy sinh tình cảm và phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm.

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