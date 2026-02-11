Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, 3 con giáp thả ga hưởng Lộc, làm ăn gặp thời thế, phất lên làm giàu chỉ trong tầm tay, tương lai rực sáng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, tuổi Sửu có công việc tốt nhờ cục diện Dậu Sửu mang lại. Chính vì thế không những tình cảm, chuyện yêu đương cũng êm đẹp, mà các kế hoạch công việc sắp tới cũng sẽ ổn. Bản mệnh hoàn toàn chủ động và biết rõ giá trị về mặt thời gian nhờ đó sẽ giải quyết mọi việc hiệu quả hơn.

Vận trình tình duyên thắm sắc, dễ nhận ra được mối quan hệ đã đủ chín và có thể thúc đẩy tiến xa hơn. Hơn nữa, con giáp này và đối phương cũng có được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè cho nên có thể tính đến các kế hoạch dài lâu. Tuổi Sửu đã yên bề gia thất thì đây cũng là thời điểm tốt để hỗ trợ và lo toan chuyện trong nhà được đủ đầy và vẹn toàn.

Con giáp này có thể đẩy nhanh tiến độ bởi sẽ được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp. Tuổi Sửu cũng nhận ra tầm quan trọng từ những mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên cũng nên đề phòng những vận hạn từ chuyện thị phi, nên bớt lo toan chuyện của người khác, để phòng ngừa những tranh cãi.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc khi có đồng nghiệp nhiệt tình giúp sức. Hôm nay là một ngày may mắn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ, chớ để lỡ thời cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt tích cực của ngày mà con giáp tuổi Dần có Chính Ấn nâng đỡ là bạn sẽ tìm ra một cách thức mới cho đời sống, thay vì bỏ cuộc. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có mọi thứ đủ rồi, bạn vẫn nên có những động lực để dấn bước.



Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, đừng giấu trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết hợp lý.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi ổn định, không có quá nhiều áp lực. Khi con giáp này đang có công việc đâu vào đó thì việc dành thời gian để tăng cường các mối quan hệ xã giao cũng giúp thêm đối tác và dễ nhận được tiền, quà hoặc mời đi ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có cơ hội để phát tài phát lộc trong ngày mới hôm nay. Người làm kinh doanh hàng hóa bán rất chạy bởi sức mua sắm của mọi người trong dịp lễ tăng lên rõ rệt. Con giáp này có một ngày rất vui nhưng nên lưu ý việc đi lại sao cho an toàn bởi có thể gặp vận hạn về sức khỏe.

Bản mệnh còn được quý nhân tam hợp nâng đỡ nên có khả năng hấp dẫn cực lớn với người khác phái. Nhờ thế mà tuổi Mùi tìm thấy một nửa sau bao lâu nay. Thực ra, cũng bởi con giáp này đã tự tin hơn vào bản thân, biết được mình cần gì, muốn gì chứ không phải lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn phù phiếm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!