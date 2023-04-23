Lý Thần bị chỉ trích 'xem thường phụ nữ' vì buông lời chê bai Tống Vũ Kỳ và Bạch Lộc

Sao quốc tế 23/04/2023 22:59

Câu nói về Tống Vũ Kỳ và Bạch Lộc của Lý Thần bị dư luận lên án vì cho rằng nam diễn viên đang có ý xem thường phụ nữ.

Trang Sina đưa tin, trong tập mới nhất của chương trình Keep Running, Lý Thần đã có phát ngôn bị cho là xem thường phụ nữ. Nam diễn viên hiện đang bị chỉ trích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung.

Cụ thể, khi nhận được thông báo sẽ có hai đồng đội bị đối thủ bắt lại, Lý Thần đã nói: "Đi mà bắt hai người con gái ấy. Họ sẽ trở thành điều phiền toái và gánh nặng với chúng tôi".

Lý Thần bị chỉ trích 'xem thường phụ nữ' vì buông lời chê bai Tống Vũ Kỳ và Bạch Lộc - Ảnh 1

Câu nói "vô tình nhưng hữu ý" của Lý Thần đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Khán giả lên án nam diễn viên vì cho rằng anh đã xem thường phụ nữ.

Trước loạt chỉ trích dữ dội của cư dân mạng, Lý Thần đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi khán giả và cả hai nghệ sĩ nữ mà anh nhắc đến. Tài tử cho biết bản thân đã không suy nghĩ thấu đáo dẫn đến phát ngôn gây tổn thương đến phái yếu.

Lý Thần bị chỉ trích 'xem thường phụ nữ' vì buông lời chê bai Tống Vũ Kỳ và Bạch Lộc - Ảnh 2
Lý Thần đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi khán giả và cả Bạch Lộc, Tống Vũ Kỳ - Ảnh: Internet

"Tôi thành thật xin lỗi Tống Vũ Kỳ, Bạch Lộc và các khán giả nữ. Tôi đã có phát ngôn không đúng mực trong lúc hấp tấp, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Sự việc này giúp tôi biết được thiếu sót của mình. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc." - Lý Thành chia sẻ.

Được biết, trong những năm qua, Lý Thần thường xuyên bị chê trách vì thái độ với phái nữ. Nam diễn viên còn bị gọi là "đồ đàn ông tồi" trong chuyện tình cảm. Trong quá khứ, anh từng gọi bạn gái cũ Trương Hinh Dư là người mưu mô, thủ đoạn và mắng chửi cô thậm tệ vì Phạm Băng Băng.

Lý Thần bị chỉ trích 'xem thường phụ nữ' vì buông lời chê bai Tống Vũ Kỳ và Bạch Lộc - Ảnh 3
Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư đều từng là bạn gái cũ của Lý Thần - Ảnh: Internet

Lý Thần cũng bị chê là kẻ phụ bạc khi bỏ rơi Phạm Băng Băng khi cô vướng vào scandal trốn thuế. Vào năm 2020, anh từng khởi kiện người đăng tin anh là đồ khốn nạn, ăn bám và dựa hơi Phạm gia. Tuy nhiên tài tử họ Lý lại bị xử thua khiến cho hình ảnh của anh ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

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