Lý Tiểu Lộ thuở đôi mươi nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' khiến Lý Thần say đắm

Như nhiều sao nữ đình đám khác, Lý Tiểu Lộ thời mới vào nghề đã gây sốt với nhan sắc nổi bật của mình và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, cô lại sa chân vào sai lầm khiến sự nghiệp vỡ vụn và hôn nhân đứt gánh. Hiện tại, ngay cả hoạt động kinh doanh trên nền tảng livestream cũng không được đón nhận.

Lý Tiểu Lộ bước chân vào làng giải trí với một bệ đỡ không hề tầm thường khi cả cha mẹ của cô đều làm trong ngành phim ảnh , cũng vì vậy mà ngay từ nhỏ cô đã am hiểu về lĩnh vực này. Sau khi trưởng thành và trở thành một diễn viên, cô cũng được ưu ái và nhận về nhiều tài nguyên tốt dù cho thời đó mới chỉ đôi mươi.

Cũng trong độ tuổi này, Lý Tiểu Lộ gặp được Lý Thần và được nam diễn viên theo đuổi nồng nhiệt. Tài tử họ Lý đã không thể cưỡng lại được dùng nhân như hoa của Lý Tiểu Lộ dù khi ấy cô mới chỉ là một tân binh. Nhiều khán giả cho biết, nếu gặp được Lý Tiểu Lộ của tuổi 20 thì chính họ cũng không thể không rung động được.

Tuy nhiên, nếu so sánh với hình ảnh hiện tại của Lý Tiểu Lộ thì có thể nhận ra dung mạo của cô đã có nhiều thay đổi. Ngày nay Lý Tiểu Lộ đã hao hụt nhiều phần nhan sắc, sự nghiệp của cô đồng thời cũng đi vào ngõ cụt. Dù tiếc nuối cho một "đóa hồng" xinh đẹp nhưng Lý Tiểu Lộ lại khiến khán giả chán ghét bởi ồn ào ngoại tình của mình.

Cách đây không lâu, Lý Tiểu Lộ đã bị bắt gặp hẹn hò cùng một chàng trai ở khu du lịch khá nổi tiếng. Cả hai đã cùng nhau chụp ảnh và có nhiều hành động thân mật.

Được biết, đây không phải lần đầu mà Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp hẹn hò với người đàn ông này. Không lâu trước đây, cặp đôi từng bị cách săn ảnh chụp lại khoảnh khắc cùng nhau đi xem phim. Sau đó, hai người còn lên xe về nhà Lý Tiểu Lộ, làm rộ lên nghi vấn cả hai đang chung sống.