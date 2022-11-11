Lý Tiểu Lộ thân mật bên tình trẻ, được khen 40 tuổi mà vẫn xinh như gái đôi mươi

Sao quốc tế 11/11/2022 10:11

Sau 3 năm kể từ khi ly hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ đã thoải mái hơn trong chuyện công khai các quan hệ tình cảm.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lý Tiểu Lộ đã bị bắt gặp xuất hiện cùng một chàng trai ở khu du lịch khá nổi tiếng. Cả hai đã cùng nhau chụp ảnh và có nhiều hành động thân mật.

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Lý Tiểu Lộ đã bị bắt gặp xuất hiện cùng một chàng trai ở khu du lịch khá nổi tiếng - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin kể lại, chàng trai trẻ đã vô cùng kiên nhẫn chụp ảnh cho Lý Tiểu Lộ. Nữ diễn viên họ Lý cũng tỏ ra khá thoải mái và có nhiều hành động thật mật với đối phương.

Nhiều người nhận xét Lý Tiểu Lộ năm nay 40 tuổi nhưng vẫn sở hữu nhan sắc như gái đôi mươi. Đã vậy, nữ diễn viên còn chuộng phong cách ăn mặc sành điệu, lối trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm nổi bật.

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Lý Tiểu Lộ được khen trẻ trung và xinh đẹp như gái đôi mươi - Ảnh: Internet

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Được biết, đây không phải lần đầu mà Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp hẹn hò với người đàn ông này. Không lâu trước đây, cặp đôi từng bị cách săn ảnh chụp lại khoảnh khắc cùng nhau đi xem phim. Sau đó, hai người còn lên xe về nhà Lý Tiểu Lộ, làm rộ lên nghi vấn cả hai đang chung sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã 3 năm kể từ khi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng ly hôn. Cũng vì vậy mà công chúng không bất ngờ cho lắm khi nghe tin nữ nghệ sĩ có tình mới.

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Gia đình hạnh phúc trước đây của Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

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Lý Tiểu Lộ từng có một sự nghiệp thành công khi là Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất trong lịch sử khi mới chỉ 16 tuổi nhờ vai chính trong phim Thiên Dục. Cô cũng có hôn nhân hạnh phúc bên ông xã là tài tử nổi tiếng Giả Nãi Lượng và cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên, vào năm 2018, nữ diễn viên bị phanh phui chuyện ngoại tình với rapper PGOne và đến năm 2019 thì cô hoàn tất thủ tục ly hôn. Kể từ đó, người đẹp bị giới giải trí tẩy chay và cô cũng dần không mặn mà đến diễn xuất nữa.

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Lý Tiểu Lộ gây tranh cãi khi diện trang phục khá gợi cảm đi viếng chùa  - Ảnh: Internet

Dù đã rời xa showbiz sau ồn ào tình cảm nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn là cái gây ra nhiều chú ý. Tháng 8 vừa qua, đoạn video đi viếng chùa được chính Lý Tiểu Lộ đăng tải đã gây ra tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội khi cô diện trang phục khá gợi cảm và được cho là không phù hợp với những nơi tâm linh như vậy.

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