Đừng xem thường loại củ "nhà nghèo" này: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh cơ thể từ trong ra ngoài

Dinh dưỡng 02/04/2026 05:00

Củ sắn (khoai mì) là một loại cây lương thực quen thuộc đối với người Việt. Với hàm lượng tinh bột cao, sắn cung cấp nhiều năng lượng, đồng thời tham gia hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch...

Củ sắn từ xưa đến nay đã được coi là loại lương thực quen thuộc với người Việt. Củ sắn có thể được dùng làm các món sắn hấp cốt dừa thơm lừng, sắn nướng ngọt bùi, xôi sắn dẻo ngon, bánh sắn, chè sắn đủ loại. Hầu hết chúng ta yêu thích các món chế biến từ củ sắn bởi hương vị ngọt bùi, thơm ngon của nó. Không nhiều người biết đến thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà loại củ này mang lại. 

Công dụng của củ sắn 

Giảm nguy cơ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa: Sắn có chứa nhiều chất xơ và flavonoid có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, nhất là bệnh tiểu đường hay một số bệnh lý về tim mạch.

Giúp vết thương nhanh lành: Một lượng lớn vitamin C trong củ sắn có tác dụng thúc đẩy khả năng tự phục hồi của cơ thể, giúp vết thương nhanh lành.

Là nguồn lương thực dự trữ: Sắn có sức sống tốt, có thể chịu khô hạn và rất ít sâu bệnh, đồng thời cho năng suất cao nên thường được các quốc gia đang phát triển và đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi sử dụng như một loại thực phẩm dự trữ, duy trì nguồn lương thực phòng trường hợp những giống cây trồng khác đang bị khan hiếm.

Giảm huyết áp: Trong sắn có chứa nhiều kali, cân bằng lượng natri vào cơ thể và tác dụng phòng tránh tình trạng cao huyết áp.

Giảm cân hiệu quả: Trong sắn có chứa nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Bên cạnh đó, Carbohydrate trong sắn giúp cân bằng năng lượng, hạn chế tích tụ mỡ thừa, giảm hấp thụ chất béo cho cơ thể.

Ăn củ sắn đúng cách

Củ sắn chỉ thực sự tốt cho sức khỏe nếu chúng ta chế biến và ăn đúng cách. Trong củ sắn sống chứa một lượng nhỏ chất độc cyanogen, nếu ăn quá nhiều có thể gây ngộ độc. Vì vậy, bạn nên chế biến củ sắn chín kỹ trước khi ăn.

Ăn quá nhiều sắn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để có một bữa ăn cân đối, bạn có thể kết hợp củ sắn với các loại thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng và các loại rau xanh.

"Vàng xanh" trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh "tốt nhất thế giới": Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường

Ngỡ là trái cây ăn chơi, hóa ra nho đen lại là "vua" của các loại quả giúp sạch mạch máu

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là "lá chắn" phòng bệnh cực mạnh