Đừng xem thường loại củ "nhà nghèo" này: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh cơ thể từ trong ra ngoài

Dinh dưỡng 02/04/2026 05:00

Củ sắn (khoai mì) là một loại cây lương thực quen thuộc đối với người Việt. Với hàm lượng tinh bột cao, sắn cung cấp nhiều năng lượng, đồng thời tham gia hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch...

Củ sắn từ xưa đến nay đã được coi là loại lương thực quen thuộc với người Việt. Củ sắn có thể được dùng làm các món sắn hấp cốt dừa thơm lừng, sắn nướng ngọt bùi, xôi sắn dẻo ngon, bánh sắn, chè sắn đủ loại. Hầu hết chúng ta yêu thích các món chế biến từ củ sắn bởi hương vị ngọt bùi, thơm ngon của nó. Không nhiều người biết đến thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà loại củ này mang lại. 

Đừng xem thường loại củ 'nhà nghèo' này: 'Vị thuốc quý' giúp hồi sinh cơ thể từ trong ra ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ sắn 

Giảm nguy cơ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa: Sắn có chứa nhiều chất xơ và flavonoid có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, nhất là bệnh tiểu đường hay một số bệnh lý về tim mạch.

Giúp vết thương nhanh lành: Một lượng lớn vitamin C trong củ sắn có tác dụng thúc đẩy khả năng tự phục hồi của cơ thể, giúp vết thương nhanh lành.

Là nguồn lương thực dự trữ: Sắn có sức sống tốt, có thể chịu khô hạn và rất ít sâu bệnh, đồng thời cho năng suất cao nên thường được các quốc gia đang phát triển và đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi sử dụng như một loại thực phẩm dự trữ, duy trì nguồn lương thực phòng trường hợp những giống cây trồng khác đang bị khan hiếm.

Đừng xem thường loại củ 'nhà nghèo' này: 'Vị thuốc quý' giúp hồi sinh cơ thể từ trong ra ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp: Trong sắn có chứa nhiều kali, cân bằng lượng natri vào cơ thể và tác dụng phòng tránh tình trạng cao huyết áp.

Giảm cân hiệu quả: Trong sắn có chứa nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Bên cạnh đó, Carbohydrate trong sắn giúp cân bằng năng lượng, hạn chế tích tụ mỡ thừa, giảm hấp thụ chất béo cho cơ thể.

Ăn củ sắn đúng cách

Củ sắn chỉ thực sự tốt cho sức khỏe nếu chúng ta chế biến và ăn đúng cách. Trong củ sắn sống chứa một lượng nhỏ chất độc cyanogen, nếu ăn quá nhiều có thể gây ngộ độc. Vì vậy, bạn nên chế biến củ sắn chín kỹ trước khi ăn.

Đừng xem thường loại củ 'nhà nghèo' này: 'Vị thuốc quý' giúp hồi sinh cơ thể từ trong ra ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều sắn có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để có một bữa ăn cân đối, bạn có thể kết hợp củ sắn với các loại thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng và các loại rau xanh.

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