Đừng khinh rẻ loại củ lấm lem bùn đất: "Thần dược" cho tiêu hóa và 4 công dụng cực quý

Khoai sọ có nguồn gốc ban đầu từ các nước Đông Nam Á, Ấn Độ và Việt Nam là một trong những nước ăn khoai sọ thường xuyên. Có rất nhiều giống khoai sọ khác nhau như khoai sọ trắng, khoai sọ núi,... Trước đây khoai sọ chủ yếu là mọc dại nhưng hiện nay, với nhu cầu ngày càng cao, khoai sọ được trồng nhiều ở các tỉnh trên toàn quốc.

Để biết tác dụng của khoai sọ, bạn cũng cần tìm hiểu thêm về giá trị dinh dưỡng có trong thực phẩm này. Khoai sọ là giống khoai có tên khoa học là Colocasia esculenta và thuộc họ cây ráy. Thân của cây khoai sọ chia làm 2 phần gồm thân chính phình to tạo thành củ và phần thân giả phía trên phát triển thành các bẹ lá.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong khoai sọ giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Ổn định đường huyết: Carbohydrate phức tạp trong khoai sọ giúp kiểm soát đường huyết, đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C trong khoai sọ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Kali trong khoai sọ giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa trong khoai sọ có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Lưu ý khi chế biến và sử dụng khoai sọ

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của khoai sọ, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Nấu chín kỹ: Khoai sọ phải được nấu chín kỹ trước khi ăn. Khoai sọ sống có thể chứa các chất độc hại, gây ngứa và khó chịu.

Gọt vỏ cẩn thận: Khi gọt vỏ khoai sọ, nên đeo găng tay để tránh bị ngứa.

Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều khoai sọ có thể gây khó tiêu. Nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp với các loại thực phẩm khác.

Chọn mua khoai sọ tươi ngon: Chọn những củ khoai sọ chắc chắn, không bị mềm nhũn, không có dấu hiệu hư hỏng.

Khoai sọ là một loại củ giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được loại củ này. Hãy lưu ý những trường hợp không nên ăn khoai sọ và những lưu ý khi chế biến và sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.