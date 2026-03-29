Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi

Đời sống 29/03/2026 05:30

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội, TP.HCM cho biết, vừa hỗ trợ xác minh, trao trả lại tài sản giá trị lớn của người dân để quên trên taxi.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, rạng sáng 28/3, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận trình báo của bà Đào Khánh Hồng (SN 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên túi xách chứa nhiều tài sản trên chiếc taxi tại khu vực chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết.

Theo bà Hồng, tổng trị giá tài sản bị mất lên tới hơn 3 tỷ đồng, bao gồm: 20 triệu đồng, 9 chỉ vàng, 1 nhẫn kim cương, 1 sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng… Ngoài ra, trong túi xách còn có giấy tờ tùy thân.

Danh tính người phụ nữ để quên vàng, kim cương trị giá hơn 3 tỷ đồng trên taxi - Ảnh 1
Tài xế taxi đã hoàn trả tài sản cho bà Hồng

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, tổ công tác của Công an phường Vĩnh Hội đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với các nhân chứng và trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng công an xác định được tài xế taxi liên quan là anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) nên mời tới làm việc. Anh Trọng đã tự nguyện giao nộp đầy đủ số tài sản của khách để quên. 

Công an phường Vĩnh Hội đã trao trả đầy đủ tài sản cho bà Hồng theo quy định. Nhận lại tài sản, bà Hồng đã gửi lời cảm ơn lực lượng công an và tài xế Trọng.

